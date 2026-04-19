Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng: Tiến độ phải đi cùng chất lượng

Chiều 19/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công cầu Mễ Sở - dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; cầu Ngọc Hồi thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; cùng dự án đường Vành đai 2.5. Đây đều là những công trình, dự án trọng điểm của thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương liên quan đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Xử lý nghiêm trách nhiệm nếu xảy ra sự cố

Tại công trình cầu Mễ Sở trên tuyến đường Vành đai 4, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là một trong những công trình mang tính động lực, có vai trò kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam và Đông Nam thành phố, đồng thời góp phần giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Ông khẳng định, nếu công trình này chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng không chỉ tới người dân thủ đô mà còn tới cả Vùng Thủ đô.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chậm trễ.

Ông Trần Đức Thắng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm (Ảnh: Quang Thái).

Bên cạnh đó, ông cũng nêu rõ trách nhiệm của Ban Quản lý dự án, xã Hồng Vân và các đơn vị liên quan phải nắm chắc từng phần việc thuộc trách nhiệm của Hà Nội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đường công vụ, bãi tập kết vật liệu, bảo đảm điều kiện thi công thông suốt.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hưng Yên phải được tổng hợp đầy đủ, báo cáo rõ ràng, kèm theo đề xuất giải pháp cụ thể, không để tồn đọng ở cấp dưới.

Do công trình được thi công trên địa bàn sông Hồng, yêu cầu cao về an toàn lao động, an toàn giao thông đường thủy, đường bộ cũng như bảo vệ môi trường và dòng chảy nên Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, không được vi phạm quy trình, quy định.

Nếu để xảy ra sự cố mất an toàn, thành phố sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các cá nhân liên quan.

Ông cũng cho biết thành phố sẽ theo dõi sát sao từng mốc tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cụ thể của từng giai đoạn.

Tiến độ phải đi cùng chất lượng

Đối với công trình cầu Ngọc Hồi, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đây là công trình then chốt trong việc cải thiện kết nối khu vực phía Nam, giảm tải cho các tuyến cầu, tuyến đường hiện có, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.

Theo ông Trần Đức Thắng, việc hoàn thành công trình sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hàng chục nghìn hộ dân, doanh nghiệp đang hằng ngày chịu cảnh ùn tắc, thời gian di chuyển kéo dài; càng chậm triển khai, chi phí càng tăng cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu bảo đảm các mốc tiến độ của dự án. Cụ thể, tỉnh Hưng Yên phải hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp còn lại 12,66ha trước ngày 30/6; đối với đất ở, hoàn thành trước ngày 15/7.

Đồng thời, ông Trần Đức Thắng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các giếng giảm áp trong hành lang đê hữu Hồng trước ngày 10/5.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức nạo vét khoảng 40.000m3 bùn đất để bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Cùng với đó, ông yêu cầu Ban Quản lý dự án rà soát toàn bộ các điểm còn vướng về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Nội dung nào thuộc thẩm quyền cấp xã, cấp thành phố phải được giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn, không để hồ sơ, thủ tục bị “treo” giữa các cấp, các ngành.

Về phía chủ đầu tư và nhà thầu, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải báo cáo rõ tiến độ từng hạng mục như mố, trụ, kết cấu nhịp, đường dẫn, hệ thống thoát nước, cũng như phương án bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Các công trình cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn Hà Nội đang được thi công gấp rút (Ảnh: Quang Thái).

Ông nhấn mạnh tiến độ phải đi cùng chất lượng; không được đánh đổi an toàn, độ bền của công trình lấy thời gian, nhưng cũng không được viện cớ bảo đảm chất lượng để thi công chậm chạp, kéo dài; mọi thay đổi về tiến độ phải được giải trình rõ ràng, nêu rõ lý do và giải pháp khắc phục cụ thể.

Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý II/2027, theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại công trình đường Vành đai 2.5, ông Trần Đức Thắng nêu rõ, đây là dự án đi qua khu vực có mật độ dân cư, chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng và trường học rất lớn, đồng thời là một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông của thành phố.

Chính vì vậy, ông cho rằng khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc, cải thiện điều kiện đi lại, làm việc, học tập hằng ngày của người dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong khu vực nên mọi sự chậm trễ tại dự án này đều tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, phường Thanh Xuân cùng Ban Quản lý dự án và các sở, ngành liên quan rà soát cụ thể từng vị trí còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng như nhà cửa, công trình, đất xen kẹt, các dự án hai bên tuyến…

Ông cũng chỉ rõ các mốc tiến độ phải hoàn thành, trong đó phường Cầu Giấy phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại chậm nhất vào ngày 15/5.