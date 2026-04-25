Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong ngày 28/4

Ngày 25/4, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong ngày 28/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an Hà Nội thông báo thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 18h30 đến 23h ngày 28/4.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 1,5 tấn, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; hạn chế phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cụ thể cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện. Theo đó, các phương tiện từ hướng quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long sẽ đi qua tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai 3 trên cao... và ngược lại.

Công an Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách, hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung của thông báo.