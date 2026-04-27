Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ: Giao thông từ cửa ngõ đến nội thành thông thoáng

Chiều 27/4, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các cửa ngõ Thủ đô, từ đầu giờ chiều, lưu lượng xe cộ theo hướng vào trung tâm thành phố có xu hướng tăng nhưng không đáng kể, lượng phương tiện di chuyển về Hà Nội khá thưa thớt.

Trên hình là khu vực đầu Đại lộ Thăng Long (trước Trung tâm Hội nghị quốc gia), lưu lượng xe cộ khá ít, thậm chí vắng vẻ hơn ngày thường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố là điểm có giao thông "nóng" nhất, lượng phương tiện đổ về lớn, xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ. Đoạn cuối tuyến cao tốc Pháp Vân (phía trước đoạn Bệnh viện Nội tiết Trung ương) hướng về vành đai 3 có dòng xe ùn ứ dài khoảng 3km.

Dòng phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau chờ nhập làn vào đường vành đai 3, đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khu vực này ùn ứ cục bộ kéo dài nhưng không xảy ra tình trạng "chôn chân", phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm.

Hướng từ cầu Thanh Trì về vành đai 3 cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc vào khung giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông nhộn nhịp nhưng di chuyển khá thoải mái.

Làn xe máy trên cầu Thanh Trì về tới khu vực đường gom xuống chân cầu khá thông thoáng.

Làn cao tốc hướng từ cầu Thanh Trì về vành đai 3 vắng phương tiện hơn hẳn so với các kỳ nghỉ lễ trước đây.

Lác đác hình ảnh người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 3 ngày, không còn hình ảnh dòng người ùn ùn đổ về thành phố sau lễ như trước đây.

Bên cạnh đó, các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố khá thông thoáng, người dân lưu thông thoải mái trên đường.

Các đoạn đường Đỗ Mười, Hoàng Liệt, các tuyến dọc vành đai 3 là khu vực trước đây thường xuyên ùn tắc kéo dài mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, chiều nay tình trạng trên không còn xuất hiện.

Đường Giải Phóng thông thoáng, lượng phương tiện ít hơn hẳn những ngày thường, người dân đi lại thuận lợi, không xảy ra ùn tắc.

Trong khi ở phía vành đai 3, đoạn qua bến xe Nước Ngầm, lượng phương tiện di chuyển cả trên làn cao tốc và làn dưới đều khá nhộn nhịp, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong khi đó, lượng xe ra vào bến xe Nước Ngầm tăng nhưng lượng hành khách chiều nay không quá đông như ngày cuối của các kỳ nghỉ khác.

Nhiều tuyến đường hướng vào nội đô như vành đai 2, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng... khá vắng vẻ.

Đến 18h, tuy là khung giờ cao điểm, nhưng khác hẳn các dịp lễ trước đây, các đoạn vành đai 3, cao tốc trên cao ghi nhận lượng phương tiện thưa thớt.

Tại các tuyến đường vào nội đô và cửa ngõ khác của thành phố, lượng xe cộ có xu hướng vừa phải, người dân đi lại thuận lợi.

Đến 18h, khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn thưa thớt xe cộ, giao thông thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi trong chiều cuối cùng kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo một số người dân cho biết, do kỳ nghỉ phép Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 sát nhau, chỉ cách 2 ngày, nên họ quyết định xin nghỉ phép luôn 2 ngày giữa tuần để kéo dài kỳ nghỉ. Vậy nên nhiều người về quê nhưng sẽ nghỉ hết kỳ 30/4 và 1/5 mới trở lại thành phố. Nguyên nhân này lý giải một phần tình hình giao thông vắng vẻ ở Hà Nội ngày cuối kỳ nghỉ lễ 3 ngày.