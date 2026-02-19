Nữ Thiếu tướng Công an nhân dân chia sẻ những đêm trắng làm "hậu phương số"

Tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức giữa tháng 12/2025, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã nhấn mạnh vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ trong mỗi gia đình, trong cộng đồng xã hội, trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Công an khi đó đã yêu cầu tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cao nhất để công tác Hội Phụ nữ Công an và phong trào phụ nữ phát triển ngang tầm nhiệm vụ; mạnh dạn giao nhiệm vụ, khuyến khích chị em đảm nhiệm những công việc mới, lĩnh vực mới, việc khó; đồng thời tạo mọi điều kiện để chị em thực hiện tốt vai trò “thiên chức” của mình trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình…

Để hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm, những khó khăn, thách thức của phụ nữ CAND, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Trưởng Ban phụ nữ CAND.

- Thưa Thiếu tướng, nhìn lại năm 2025 - một năm bản lề với nhiều yêu cầu chính trị cao, bà đánh giá như thế nào về vai trò, vị trí và những dấu ấn nổi bật của lực lượng nữ Công an nhân dân?

Năm 2025, kết quả công tác Hội Phụ nữ CAND và phong trào phụ nữ toàn lực lượng đã khẳng định sự chuyển động mạnh mẽ theo hướng thực chất, đo đếm được và có sức lan tỏa xã hội. Nữ cán bộ, chiến sĩ đã hiện diện rõ nét trong các lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh chính trị, trí tuệ và áp lực cao, từ tham mưu, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính đến điều tra, an ninh mạng, quản lý xuất nhập cảnh….

Ở đó, đã thấy rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm - một phẩm chất rất quan trọng trong giai đoạn chuyển động mạnh mẽ hiện nay. Phụ nữ CAND hôm nay không chỉ làm tốt phần việc của mình, mà còn góp phần làm cho công tác Công an gần dân hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn.

Về kết quả chung, hệ thống Hội thực hiện đủ 7/7 chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu vượt mức, thể hiện tính chủ động và quyết tâm cao.

Điểm sáng nổi bật là năng lực “kiến tạo và dẫn dắt” qua các hoạt động quy mô lớn, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực như chương trình “Lễ hội Áo dài - Duyên dáng phụ nữ CAND 2025” tổ chức ngày 8/3 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm với hơn 1.300 hội viên phụ nữ CAND và đại biểu quốc tế tham gia, lan tỏa hình ảnh phụ nữ CAND bản lĩnh, hiện đại, hội nhập trong không gian công cộng.

Cùng với đó là việc tuyên dương 20 “Phụ nữ Công an tiêu biểu” và 62 “Nữ Công an cơ sở xuất sắc”; tuyên dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 và trao giải cho 80 tác giả có tác phẩm xuất sắc cuộc thi ảnh “Duyên dáng Phụ nữ CAND” năm 2025.

- Theo Thiếu tướng, đâu là những phẩm chất cốt lõi giúp nữ cán bộ, chiến sĩ CAND thích ứng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm trong bối cảnh hiện nay?

Tôi cho rằng có ba phẩm chất then chốt tạo nên sức bền của nữ cán bộ chiến sĩ CAND, đến từ bản lĩnh chính trị - kỷ luật nghề nghiệp - năng lực đổi mới, và được cụ thể hóa bằng tinh thần “5 dám”: Dám sáng tạo, dám hành động, dám thay đổi, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm. Khẳng định vai trò tiên phong của người đứng đầu và tinh thần “5 dám” là động lực tạo bứt phá, đưa hoạt động Hội đi vào chiều sâu, hạn chế hình thức.

Tinh thần đó được cụ thể hóa rất rõ trong phong trào “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, được xác lập như cam kết chính trị của phụ nữ CAND, và có điểm mới là tiêu chí lượng hóa, gắn với vị trí việc làm và sản phẩm công tác.

Khi ba yếu tố này kết hợp hài hòa, phụ nữ CAND có thể đứng vững trong những nhiệm vụ rất áp lực, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

- Trong quá trình công tác, có hình ảnh hay câu chuyện nào về nữ cán bộ, chiến sĩ khiến bà đặc biệt xúc động và ghi nhớ?

Điều khiến tôi xúc động nhất chính là sự hy sinh thầm lặng của những nữ cán bộ đang làm nhiệm vụ ở “hậu phương số” của lực lượng - nơi trực tiếp tham gia các đề án chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng, quản trị dữ liệu và vận hành các hệ thống thông tin trọng yếu.

Ở những lĩnh vực này, nhiều nữ chiến sĩ làm việc âm thầm phía sau màn hình, tiếp cận khối lượng dữ liệu lớn, xử lý thông tin phức tạp với yêu cầu chính xác tuyệt đối, liên tục và kỷ luật cao, từng dòng dữ liệu được bảo vệ an toàn, từng hệ thống vận hành thông suốt lại chính là nền tảng để các lực lượng khác hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể nói, chuyển đổi số trong CAND hôm nay mang rất rõ dấu ấn trí tuệ và sự bền bỉ của phụ nữ.

Tôi nhớ những lần gặp chị em sau các đợt cao điểm triển khai nhiệm vụ số hóa, ánh mắt còn nguyên sự căng thẳng, nhưng câu hỏi đầu tiên vẫn là: “Hệ thống đã ổn định chưa, còn điểm nào cần tiếp tục rà soát?”.

Họ hiếm khi nói về những đêm làm việc kéo dài, những ca trực không theo giờ hành chính, những khó khăn sắp xếp công việc gia đình, chăm sóc con cái, chăm sóc bản thân, hay những áp lực vô hình gắn với trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Cùng với đó, tôi cũng rất xúc động khi chứng kiến nữ cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, làm nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, điều kiện sinh hoạt và an ninh khắc nghiệt. Ở những điểm đến xa Tổ quốc, họ vừa là chiến sĩ giữ gìn hòa bình, vừa là sứ giả của hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, nhân văn và trách nhiệm, góp phần khẳng định uy tín của lực lượng CAND trên trường quốc tế.

Chính sự lặng lẽ, bền bỉ ở “hậu phương số” trong nước và tinh thần dấn thân ở những nhiệm vụ quốc tế ấy đã tạo nên một sức bền rất đặc biệt của phụ nữ CAND - sức bền của trí tuệ, của kỷ luật nghề nghiệp và của niềm tin.

Dù ở không gian số hay trên những vùng đất xa xôi, mỗi đóng góp thầm lặng đều góp phần giữ vững bình yên cho đất nước và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam.

- Trong những ngày Tết, nhiều nữ chiến sĩ phải gác lại niềm vui sum họp gia đình để làm nhiệm vụ. Thiếu tướng có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ?

Tết với người chiến sĩ công an, đặc biệt là nữ chiến sĩ công an là một cảm xúc rất riêng. Có những nữ cán bộ trực Tết, trong lòng vẫn hướng về gia đình, nhưng trên vai là trách nhiệm giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Tôi từng gặp những chị em đón giao thừa tại đơn vị, chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại ngắn về nhà rồi lại lặng lẽ quay vào ca trực. Chính những khoảnh khắc ấy khiến tôi càng trân trọng giá trị của nghề: Mùa xuân của nhân dân được vun đắp từ sự tận tụy thầm lặng của người chiến sĩ.

Với lực lượng công an, Tết là thời điểm trách nhiệm được đặt lên trên niềm vui riêng. Đằng sau mỗi ca trực là một “mệnh lệnh từ trái tim” - tinh thần nhân ái, sẻ chia, cũng là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng của phụ nữ CAND.

Bởi vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ Hội, tới tổ chức Hội các cấp tổ chức các hoạt động chăm lo để chị em trực Tết luôn cảm thấy ấm áp, yêu thương từ những việc làm giản dị nhất, từ thăm hỏi, động viên kịp thời đến tạo điểm tựa tinh thần, đặc biệt với những nữ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi người yên tâm làm nhiệm vụ, giữ trọn niềm tin với nghề.

- Bộ Công an và các cấp Hội đã có những chủ trương, giải pháp gì để động viên, chăm lo nữ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán?

Quan điểm xuyên suốt là chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ chính là chăm lo cho sức mạnh của lực lượng. Dịp Tết, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, động viên nữ cán bộ trực Tết, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để chị em yên tâm công tác.

Quan trọng hơn, việc chăm lo không chỉ dừng ở thời điểm Tết, mà hướng tới xây dựng môi trường công tác nhân văn, nơi mỗi nữ chiến sĩ luôn cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức trong suốt quá trình công tác.

Chăm lo dịp Tết vì thế được đặt trong tổng thể chăm lo thường xuyên, như nắm bắt tư tưởng, kịp thời hỗ trợ hội viên khó khăn, củng cố đoàn kết trong tổ chức Hội. Nhưng, tôi cho rằng, cách làm nhất quán là đúng đối tượng - đúng nhu cầu - đúng thời điểm, đồng thời gắn chăm lo trước mắt với các chương trình như “Mẹ đỡ đầu”, “Trại hè yêu thương”, để sự sẻ chia không ngắn hạn, mà trở thành điểm tựa lâu dài.

- Thiếu tướng nhìn nhận như thế nào khi ngày càng nhiều nữ cán bộ CAND được giao giữ các vị trí lãnh đạo, chỉ huy, kể cả ở những lĩnh vực vốn được coi là rất áp lực?

Đó là biểu hiện của bình đẳng giới thực chất, khi phụ nữ được giao nhiệm vụ không phải vì ưu ái, vì quan tâm, mà vì năng lực, uy tín và hiệu quả công tác đã được khẳng định. Thực tiễn cho thấy, ở đâu cần bản lĩnh, trí tuệ và kỷ luật, phụ nữ CAND đều có thể đảm đương tốt.

Điều quan trọng là tiếp tục tạo môi trường tin cậy để chị em được thử thách, được dấn thân và được bảo vệ khi dấn thân. Để xu hướng này bền vững, công tác cán bộ nữ phải được triển khai đồng bộ theo hướng tạo nguồn - bồi dưỡng - bố trí đúng chỗ, đáp ứng yêu cầu mới về kỹ năng số, ngoại ngữ và năng lực hội nhập trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tinh gọn bộ máy.

Chính vì vậy, chúng tôi không dừng ở vận động phong trào, mà tập trung xây dựng năng lực bằng những mô hình cụ thể, từ ngoại ngữ, công nghệ đến ứng dụng AI… để phụ nữ CAND có đủ “độ chín” chuyên môn và bản lĩnh, sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong lực lượng.

- Trong xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, đâu là “chìa khóa” để nữ cán bộ, chiến sĩ CAND khẳng định dấu ấn?

Chìa khóa nằm ở học tập suốt đời và tư duy mở. Các mô hình học tập như câu lạc bộ tiếng Anh online, bồi dưỡng năng lực số không chỉ giúp nâng kỹ năng, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen tự học, tự đổi mới - yếu tố cốt lõi để thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Ngày nay, ngoại ngữ và năng lực số không còn là lợi thế, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của nghề nghiệp. Vì vậy, đầu tư cho nguồn nhân lực nữ chất lượng cao chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của lực lượng.

Ngay sau Đại hội, Ban Phụ nữ CAND đã ban hành hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ ngoại ngữ, công nghệ thông tin và ứng dụng chuyển đổi số, trong đó CLB tiếng Anh online được khuyến khích phát triển gắn trực tiếp với yêu cầu công tác và hội nhập quốc tế. Điểm nhấn quan trọng là chống hình thức, hoạt động phải có kế hoạch, có sản phẩm cụ thể và hiệu quả được coi là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá thi đua.

Đặc biệt, năm 2025 đã tổ chức lớp tập huấn “Phụ nữ CAND và AI – Đồng hành thời đại số” cho gần 300 cán bộ, hội viên, trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI trong công tác và đời sống. Hoạt động này được nhiều cấp Hội truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy độ lan tỏa và sức sống thực chất của cách làm mới.

Năm 2026, Ban Phụ nữ CAND tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về bình dân học vụ AI, phương pháp hiệu quả tự luyện tập tiếng Anh cho 100% cán bộ nữ công tác tại cơ sở và công tác tại các lĩnh vực công tác Công an.

- Sau 4 năm triển khai, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã để lại những dấu ấn xã hội rõ nét. Điều gì khiến bà tâm đắc nhất?

Điều khiến tôi tâm đắc nhất ở Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là sự chuyển dịch rõ rệt từ sẻ chia trước mắt sang đồng hành lâu dài. Không dừng ở hỗ trợ vật chất, chương trình đã tạo điểm tựa tinh thần, mở ra cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ tháng 1/2022, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng CAND.

Sau 4 năm, 1.851 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước đã được các cấp Hội Phụ nữ CAND nhận đỡ đầu, chăm sóc đến năm 18 tuổi; mỗi tháng các cháu được hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, cùng sự yêu thương, đồng hành bền bỉ của những người mẹ trong sắc phục CAND.

Giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở con số, mà ở niềm tin và khát vọng sống đẹp được khơi dậy. Nhiều cháu đã nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập; có cháu được kết nạp Đảng từ khi còn học phổ thông, thi đỗ đại học, và quan trọng hơn cả là giữ trọn lời hứa “trở thành những công dân tốt, những người tử tế”.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Cục Công tác chính trị đã tổ chức Tọa đàm khoa học về Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, với sự tham gia của gần 300 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương và Hội Phụ nữ Công an các cấp, nhằm đánh giá kết quả, nhận diện hạn chế và đề xuất giải pháp để chương trình ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững.

Từ đó, Cục Công tác chính trị đã tham mưu và được lãnh đạo Bộ đồng ý giao phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, đề xuất một số trường hợp đặc biệt để tuyển sinh vào Trường Văn hóa CAND.

Từ gần 2.000 mảnh đời khó khăn, hai gương mặt tiêu biểu đã được lựa chọn, là hai biểu tượng của nghị lực và khát vọng vươn lên. Ngày 11/11/2025, các cháu Nguyễn Phú Bình (dân tộc Mường, Phú Thọ) và Mã Thị Đào (dân tộc Nùng, Cao Bằng) chính thức nhận Quyết định nhập học tại Trường Văn hóa CAND, trở thành những học viên đầu tiên của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được tuyển vào học trong lực lượng.

Khoảnh khắc các con bước qua cổng trường, trên vai là ba lô, trong tim là niềm tự hào và ước mơ được khoác lên mình màu áo công an, đã khiến nhiều người không khỏi rưng rưng.

Đó là trái ngọt của một hành trình nhân văn, kết tinh từ tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng.

Tôi luôn tâm niệm và định hướng trong công tác rằng: “Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cúi xuống, nắm lấy bàn tay một đứa trẻ mồ côi và nâng đỡ con đứng dậy, cũng là lúc chúng ta gìn giữ trọn vẹn nhất lời thề của người chiến sĩ CAND - vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và gắn với Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác gia đình, trẻ em là điểm tựa chiến lược trong xây dựng lực lượng.

Cùng với “Mẹ đỡ đầu”, các hoạt động như “Trại hè yêu thương” được duy trì hằng năm, không chỉ là sự chăm lo, mà còn là thông điệp khẳng định: mọi ước mơ chính đáng của trẻ em đều có lực lượng CAND đồng hành, chở che.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa mạnh mẽ, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành mô hình dân vận tiêu biểu, thấm đượm tinh thần “Gần dân nhất - khi dân cần, khi dân khó - luôn có công an”. Đó không chỉ là sẻ chia, mà là cam kết lâu dài về một lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thiếu tướng muốn gửi gắm thông điệp gì tới nữ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng?

Tôi mong mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng tri thức và lan tỏa tinh thần nhân văn.

Đó là ba nền tảng giúp phụ nữ CAND vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Bản lĩnh được rèn bằng kỷ luật và cam kết “Ba nhất”; tri thức được bồi đắp bằng các mô hình học tập ngoại ngữ, công nghệ, AI; còn nhân văn được chứng minh bằng những chương trình an sinh đã để lại dấu ấn đặc biệt như “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, “Mái ấm tình thương”…

Bước sang năm mới, tôi tin rằng với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm, phụ nữ CAND sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, hiện đại, nhân văn, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

- Xin cảm ơn Thiếu tướng Ngô Hoài Thu!

