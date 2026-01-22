Công an nhân dân dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 21/1 đã có bài tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân”.

Lực lượng CAND tiên phong sắp xếp tổ chức bộ máy

Theo Đại tướng, 5 năm qua, đại dịch, thiên tai, biến động quốc tế, khó khăn về kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng…, với nhiều vấn đề vượt dự báo, chưa có tiền lệ, nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, Đảng ta tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa con thuyền cách mạng tiếp tục tiến nhanh và vững chắc, đưa sự nghiệp 40 năm đổi mới đạt được những thành tựu vĩ đại.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần gương mẫu, tiên phong, một lòng vì Đảng, vì dân, công tác công an đã có những bước tiến rõ rệt.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Bộ trưởng Công an, ngay từ đầu nhiệm kỳ, với bản lĩnh, tầm nhìn, trí tuệ, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo lực lượng CAND đề cao trách nhiệm, phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiên phong là sắp xếp tổ chức bộ máy, đưa Công an chính quy về xã, không tổ chức Công an cấp huyện, dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số quốc gia, lập kỳ tích xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chủ động đề xuất hoàn thiện pháp luật với nhiều vấn đề mới, khó; luôn ở tuyến đầu cứu dân, giúp dân lúc hiểm nguy gian khó, trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Bên cạnh đó, an ninh quốc gia được giữ vững, Việt Nam tiếp tục trong nhóm nước an ninh, an toàn hàng đầu thế giới; các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, đối tượng chống đối trọng điểm được phát hiện, đấu tranh xử lý quyết liệt từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an cũng cho biết, 5 năm qua, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ được kiềm chế, kéo giảm; đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm ma túy, môi trường, hàng giả; xây dựng văn hoá giao thông và hàng trăm xã không ma túy.

Đặc biệt, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là dấu mốc khẳng định cam kết, trách nhiệm của Việt Nam tham gia dẫn dắt giải quyết các vấn đề toàn cầu. Vành đai an ninh, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững chắc, phát huy cao độ thế trận lòng dân, gắn chặt với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu “vượt qua chính mình”, lực lượng Công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, nhiệm kỳ tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước nhiều thách thức lớn.

Với bối cảnh đó, công tác công an tập trung thực hiện “3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân”.

Trong đó có đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”; chuyển mạnh phương thức hoạt động từ truyền thống sang truyền thống kết hợp chặt chẽ với hiện đại.

"Không chỉ bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, tuyệt đối không để đất nước bị động về chiến lược, mà chủ động đi trước, biến thách thức thành cơ hội cho phát triển đất nước, không ngừng củng cố tiềm lực an ninh, gia tăng đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới", Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Một trong 3 mục tiêu được Đại tướng nhắc đến là duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh, an toàn trên thế giới; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, tạo nền tảng cho thành công của phát triển.

Trong đó, CAND sẽ tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ yếu nhân, cán bộ cấp chiến lược, tinh hoa trong giới khoa học, công nghệ; giải quyết cơ bản các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tiếp đó là xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đi đầu trong công tác an sinh xã hội, củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm, bản lĩnh thép, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ, nhân văn, gần dân.

Cuối cùng, theo Bộ trưởng Công an, là mục tiêu tạo bước đột phá phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, củng cố tiềm lực an ninh, đóng góp tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước.