Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2 năm 1955

Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh viết gửi hội nghị cán bộ y tế được đăng trên Báo Nhân dân số 362, ngày 27/2/1955, ngắn gọn chỉ hơn 300 từ, nhưng đã thể hiện ba nội dung hết sức quan trọng của ngành y tế, đó là: Phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh; xây dựng nền y học của ta.

Với ý nghĩa đó, từ năm 1985, ngày 27/2 hằng năm được lấy làm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.