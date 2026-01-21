Sáng 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tham luận chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đại hội XIV của Đảng thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhân dân tích cực phản ánh những bất cập trong quản lý, thực thi công vụ

Bà Hà Thị Nga nhận định, Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện sau 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhân dân cả nước tiếp tục đặt niềm tin và kỳ vọng vào đường lối đổi mới, tầm nhìn và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội XIV sẽ đánh dấu một mốc son mới trên chặng đường phát triển của đất nước.

“Trong nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước đã tiếp tục ban hành và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, sức mạnh tổng hợp của nhân dân được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bà Nga nói.

MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, khẳng định vị trí cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp.

Qua các kênh giám sát của MTTQ, nhân dân đã tích cực tham gia phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ, cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nhiều vụ việc. Vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát huy, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, theo bà Nga.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã kiện toàn theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy sau sắp xếp từng bước đi vào hoạt động thông suốt, phát huy sức mạnh phối hợp và tăng cường sự gắn kết trong hệ thống.

Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, bà Hà Thị Nga cho rằng có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, cần kiên định kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới. Luôn nhất quán quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế - xã hội với việc đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân làm động lực, bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Song song với việc phát huy và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực của Nhà nước và trong nhân dân, bà Nga cho rằng phải phát huy dân chủ thực chất, tăng cường công khai, minh bạch nhằm củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bà Hà Thị Nga trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội thực chất

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen. Việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo bước đột phá toàn diện về nhận thức, tổ chức và cơ chế chính sách để quan điểm “lấy nhân dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới” phải được thấm sâu, biến tinh thần đại đoàn kết thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời tăng cường cơ chế thực hành dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát và phản biện xã hội thực chất. Các cấp chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với kiến nghị của nhân dân.

“Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động mang tính toàn cầu”, bà Nga tin tưởng.

Đối với MTTQ, hơn lúc nào hết cần phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

MTTQ tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng dân tộc, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; tập hợp, thu hút và huy động sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc, các tôn giáo, giới doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài cùng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Bà Nga nhấn mạnh, đại đoàn kết là giá trị truyền thống quý báu và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đưa ra chân lý: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân; trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” và “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

“Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc tích cực của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân”, bà Hà Thị Nga chia sẻ.