Những ngôi chùa giữa trùng khơi Trường Sa - điểm tựa tâm linh nơi đầu sóng

Quần đảo Trường Sa, nơi tiền tiêu của Tổ quốc, không chỉ là biểu tượng của chủ quyền quốc gia mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc. Với 9 ngôi chùa tọa lạc trên các đảo nổi như Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Phan Vinh và Trường Sa Đông, quần đảo này đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho quân và dân nơi đây.

Dù quỹ đất hạn hẹp, mỗi ngôi chùa tại Trường Sa đều được xây dựng với đầy đủ tam quan, sân chùa và gác chuông, mang đậm kiến trúc truyền thống Việt Nam. Những mái cong, sân gạch gợi nhớ hình ảnh làng quê đất liền thân thuộc, tạo cảm giác gần gũi, ấm áp cho những người con xa xứ.

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo. Việc xây dựng và trùng tu các ngôi chùa không chỉ đáp ứng nguyện vọng tâm linh mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, yêu nước.

Các ngôi chùa ở Trường Sa đều có bố cục chữ Đinh, với nhà chính điện nối thẳng góc nhà tiền đường. Ánh hoàng hôn buông xuống, len lỏi qua khung cửa gỗ chính điện chùa Trường Sa Lớn, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp, vừa trầm mặc, mang lại cảm giác bình yên giữa trùng khơi.

Kiến trúc chùa được xây dựng theo phong cách truyền thống Việt với số gian lẻ (thường là 1 gian, 2 chái hoặc 3 gian, 2 chái).

Hầu hết các bức tượng Phật đều được làm từ chất liệu đá, mang ý nghĩa trường tồn cùng thời gian.

Hệ thống cửa, cột chùa được chạm khắc tỉ mỉ với hình ảnh cây trúc và chim, những biểu tượng quen thuộc trong nghệ thuật truyền thống, gợi lên sự thanh cao, bền bỉ và bình yên.

Chùa Song Tử Tây, được tôn tạo và sửa chữa từ năm 2007, được xem là ngôi chùa lớn nhất quần đảo Trường Sa.

Đây là điểm dừng chân và ghé thăm đầu tiên của các đoàn khách công tác từ đất liền, mang theo hơi ấm và tình cảm của hậu phương ra tiền tuyến.

Điểm chung của các ngôi chùa ở Trường Sa là tên chùa, hoành phi, các bức đại tự, câu đối đều sử dụng chữ tiếng Việt, khẳng định chủ quyền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc.

Đại đức Thích Nhuận Vạn, trụ trì chùa Song Tử Tây, thường đánh những hồi chuông ngân vang, mời gọi các đại biểu dâng hương, lễ Phật, cầu nguyện cho quốc thái dân an và bình yên nơi biển đảo.

Mặc dù những bức tượng đá có thể trường tồn, nhưng vật liệu gỗ, ngói của chùa lại khó chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Vì vậy, những ngôi chùa nơi đảo xa luôn nhận được sự quan tâm, tu bổ, chống mối mọt, hư hại, đảm bảo sự bền vững của các công trình tâm linh này.

Mỗi dịp lễ, Tết, chùa trở thành nơi tụ hội, gắn kết quân và dân, cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Đây không chỉ là nơi thờ Phật mà còn là nơi tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong những làn gió mặn mòi nơi biển đảo xa xôi, khói hương trầm quyện vào không gian, tạo nên một cảm giác thiêng liêng khó diễn tả. Những ngôi chùa nơi Trường Sa chính là cột mốc tâm linh, điểm tựa vững chắc cho quân và dân, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam.