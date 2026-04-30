Xúc động lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa

Trong chuyến công tác của đoàn công tác số 8 ra thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1, hơn 200 đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo khi đi ngang qua vùng đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao.

Đây là dịp đặc biệt để toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác tưởng nhớ, tri ân những người con anh dũng đã hy sinh, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc.

Ngày 14/3/1988, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Dù lực lượng, phương tiện, vũ khí còn hạn chế, những người lính biển năm ấy đã chiến đấu dũng cảm, quyết tử đến cùng.

Lực lượng của ta, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ hải quân các tàu vận tải và công binh xây dựng đảo, chỉ với cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh, đã mưu trí, sáng tạo, anh dũng, chủ động kiềm chế tối đa, thực hiện nghiêm đối sách, bình tĩnh khôn khéo xử lý các tình huống để giữ vững chủ quyền biển, đảo. Tuy nhiên, đối phương đã ngang nhiên, bất chấp công lý, bất ngờ tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy ba tàu vận tải, đánh chiếm một số đảo đá ngầm của ta, khiến 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh, nằm lại giữa biển khơi để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm bắt đầu với nghi thức dâng hương đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Những nhánh hoa cúc cùng hàng trăm con hạc giấy do chính tay các thành viên trong đoàn công tác gấp đã được dâng lên tưởng niệm hương hồn các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí tôn nghiêm, tất cả mọi người cùng đứng lặng im trong một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.

Cảm xúc dâng trào trong từng ánh mắt, những giọt nước mắt như lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, không khỏi xúc động trong giây phút thiêng liêng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

"Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, nơi ghi dấu sự hy sinh của biết bao người con ưu tú vì Tổ quốc. Dù đã tham dự nhiều lễ tưởng niệm, nhưng buổi lễ lần này mang ý nghĩa đặc biệt với tôi. Giữa biển trời rộng lớn, tôi cảm nhận rõ sự khốc liệt của chiến tranh cũng như sự hy sinh cao cả của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước", bà Lê Thị Thanh xúc động chia sẻ.

Sau khoảng 30 phút thực hiện nghi lễ tưởng niệm và dâng hương, các chiến sĩ thuộc đoàn công tác cùng các đại biểu đã thả vòng hoa, lễ vật xuống biển.

Những bông hoa, hạc giấy và vòng hoa được các đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ lần lượt thả xuống biển để tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những câu hát về Trường Sa, về biển đảo thiêng liêng vang lên trong không gian này như một lời hứa của những thế hệ hôm nay và mai sau, không bao giờ quên đi những hy sinh vĩ đại của các anh.

Từng lời ca, tiếng hát đều thấm đẫm nghĩa tình, đầy lòng tri ân và tự hào. Những con hạc giấy tưởng niệm được gấp lên rồi thả bay trong gió, mang theo lời nguyện cầu hòa bình, tự do và một Tổ quốc vững mạnh, mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Lễ tưởng niệm là dịp để khẳng định rằng, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không bao giờ bị lãng quên. Đó là ngọn lửa tiếp sức cho các thế hệ hôm nay, nhất là những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển trời của đất nước.