Những "concert đặc biệt" nơi đảo xa

Giữa trùng khơi mênh mông, nơi chỉ có tiếng gió biển và sóng vỗ không ngừng, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu kết nối đất liền với đảo xa, gắn kết trái tim người lính, trẻ nhỏ và những người con từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, đoàn công tác số 8 của Quân chủng Hải quân đã thực hiện chuyến thăm và kiểm tra quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Chuyến tàu rẽ sóng ra khơi không chỉ mang theo nhu yếu phẩm, quà tặng mà còn chở theo những giai điệu ấm áp từ đất liền, biến những buổi biểu diễn nhỏ bé thành món quà tinh thần vô giá.

Mỗi giai điệu cất lên nơi đảo xa không chỉ là âm nhạc, mà còn là tình cảm sâu nặng từ đất liền, xoa dịu nỗi nhớ nhà và tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Cô Đặng Thị Huyền, giáo viên âm nhạc Trường Tiểu học Cam Nghĩa 1 (Khánh Hòa), một trong những giọng ca chính của đoàn, chia sẻ: "Mỗi buổi biểu diễn ở Trường Sa là một khoảnh khắc không thể lặp lại trong đời. Âm nhạc giúp chúng tôi kết nối với những người lính, những em nhỏ nơi đây bằng cả trái tim".

Không có khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả. Tất cả cùng hát, cùng vỗ tay, cùng chia sẻ những khoảnh khắc hiếm hoi nhưng đáng nhớ nơi đảo xa.

Những bài hát cất lên khiến mắt người lính ánh lên niềm tự hào, xen lẫn nỗi nhớ về gia đình, về mái nhà nơi đất liền.

Những em nhỏ trên đảo cũng háo hức tham gia, ánh mắt trong veo dõi theo từng tiết mục. Tiếng cười trẻ thơ hòa vào âm nhạc, làm dịu đi sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đầu sóng ngọn gió.

Chương trình giao lưu không chỉ dừng lại ở những tiết mục được chuẩn bị từ đất liền. Chính những người chiến sĩ và các em nhỏ trên đảo cũng bước lên sân khấu, mang đến những giọng hát mộc mạc, điệu múa giản dị nhưng chân thành, như một lời đáp lại đầy xúc động trước tấm lòng của đoàn công tác.

Tại đây, âm nhạc đã trở thành cầu nối, xóa nhòa mọi khoảng cách, giúp người ở lại vơi đi nỗi nhớ và giúp người ra về mang theo những ký ức không thể nào quên.

Các nghệ sĩ trong đoàn không chỉ biểu diễn mà còn lắng nghe những câu chuyện đời thường, những tâm sự giản dị mà sâu sắc của người lính đảo. Nghệ sĩ Nguyễn Quang Bảo Quốc, người chơi đàn trong đoàn, chia sẻ: "Dù điều kiện biểu diễn còn nhiều khó khăn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của các cán bộ, chiến sĩ, tôi lại càng có thêm động lực để chơi nhạc".

Nghệ sĩ Đặng Hiếu, thành viên Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Khánh Hòa, người đã 9 lần đến Trường Sa, bày tỏ: "Mỗi lần ra đảo, tôi càng thấy trách nhiệm của người nghệ sĩ là phải mang đến cho họ những món ăn tinh thần chân thành nhất. Họ hy sinh cả tuổi trẻ, hạnh phúc riêng để chúng ta có cuộc sống yên bình trong đất liền".

Giữa tiếng sóng vỗ và gió biển rì rào, giọng hát vang lên đôi khi bị cuốn đi, nhưng cảm xúc thì ở lại, len lỏi trong từng ánh mắt của những người chiến sĩ và con dân trên đảo.

Trong những ngày cuối cùng của chuyến công tác, đoàn đã đến thăm đảo Trường Sa lớn, nơi một đêm "concert đặc biệt" được tổ chức hoành tráng, tạo nên một không gian vừa hùng vĩ, vừa ấm áp.

Concert nơi đảo xa không chỉ là một chương trình văn nghệ, mà là hành trình của yêu thương và sẻ chia. Nơi đó, âm nhạc trở thành tiếng nói của trái tim, vượt qua mọi khoảng cách địa lý. Chuyến đi kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại, những bài hát vẫn vang lên trong ký ức, như một lời nhắc nhở về tình cảm thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương.