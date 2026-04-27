Trường Sa - nơi mỗi bước chân là một lần lắng lại

Hành trình từ bờ bãi thân quen đến trùng khơi thương nhớ

Rạng sáng ngày 6/4, tàu 571 mang tên Trường Sa đã rời Cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, trong nghi thức tiễn trang trọng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 4. Con tàu lặng lẽ rẽ sóng, đưa đoàn công tác bước vào hành trình giữa đại dương mênh mông, khởi đầu cho những trải nghiệm khó quên.

Những giờ đầu tiên trên biển là thử thách không nhỏ đối với những ai chưa quen sóng nước. Cơn say sóng khiến nhiều người chông chênh, mệt mỏi. Tuy nhiên, chính trong không gian chật hẹp ấy, tình người lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Các thành viên trong đoàn đã chia sẻ từng viên thuốc, từng gói bánh nhỏ, hỏi han nhau như thể đã thân quen từ lâu. Sự chân tình đã trở thành "gạch nối" gắn kết những con người xa lạ.

Sau gần 30 tiếng lênh đênh trên biển, vào 13h ngày 7/4, đảo Song Tử Tây hiện ra trước mắt đoàn công tác, vững chãi như một pháo đài giữa đại dương xanh thẳm. Các thành viên không giấu được sự phấn khởi khi nhìn về một phần ruột thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

"Tụi mình sắp được đặt chân lên đất thiêng của Việt Nam rồi đó em!", một thành viên thốt lên đầy xúc động.

Những chiếc xuồng nhỏ đã đưa đoàn cập đảo, nơi những nụ cười rạng rỡ của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo đã xua tan mọi mệt mỏi. Giữa biển khơi, hình ảnh tà áo dài bay nhẹ trên cầu cảng mang đến cảm giác thân thuộc đến lạ, như mang theo cả hơi thở của đất liền vươn ra với đảo xa.

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng làm việc trên đảo Song Tử Tây, nhưng đủ để lưu lại những dư âm sâu sắc. Đoàn đã dâng hương tại Chùa Song Tử Tây, nơi không gian tĩnh lặng đặc biệt, tiếng chuông chùa ngân lên chậm rãi, lan ra biển rồi tan vào tiếng sóng vỗ đều đều. Giữa mênh mông gió nước, sự bình yên ấy đã khiến lòng người dịu lại.

Rời chùa, đoàn ghé thăm lớp học nhỏ trên đảo. Chỉ vài em học sinh, một thầy giáo, nhưng không khí lại ấm áp đến lạ. Những ánh mắt trong trẻo, tiếng đọc bài khe khẽ và nụ cười hiền của thầy giáo đã tạo nên một góc rất riêng giữa biển khơi. Lớp học giản dị mà thân thương, như giữ lại hơi ấm của đất liền nơi đầu sóng.

Hành trình tiếp tục qua các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn và Nhà dàn DK1/16. Mỗi nơi đoàn đặt chân đến đều mang lại những cảm xúc riêng biệt: niềm vui, nốt trầm lặng sâu trong tâm tưởng, sự bồi hồi và lòng biết ơn. Tuy nhiên, có một điểm chung không thể nhầm lẫn: sức sống bền bỉ giữa trùng khơi.

Trường Sa - nơi ý chí lớn lên giữa trùng khơi gió mặn

Những vườn rau xanh mướt được chăm chút từng ngày, những lớp học nhỏ vang tiếng nói cười của trẻ thơ, những mái nhà nhỏ nhưng ấm áp. Ở nơi tưởng chừng chỉ có nắng gió khắc nghiệt, niềm tin yêu và hy vọng vào ngày mai tươi sáng vẫn bật lên như những khúc ca khải hoàn vang vọng giữa trùng khơi. Điều đó được thể hiện rõ trong những luống rau xanh, trong ánh mắt ngây dại của các em nhỏ và trong nụ cười chân phương của người dân.

Đặt chân qua mỗi hòn đảo, đoàn công tác đều nhận được sự đón tiếp nồng hậu. Những buổi giao lưu văn nghệ trở thành điểm nhấn khó quên. Tiếng hát về biển đảo của những chiến sĩ trẻ vang lên giữa sóng nước, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng gió, xóa nhòa mọi khoảng cách giữa đất liền và đảo.

Tuy nhiên, điều đọng lại sâu sắc hơn cả là ánh mắt của những người lính đảo: bình thản, kiên định và đầy trách nhiệm. Trong ánh mắt ấy là sự vững vàng trước gian khó, là lời khẳng định thầm lặng rằng họ luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trường Sa – nơi Tổ quốc hiện hình trong tim

Khoảnh khắc xúc động nhất của hành trình là khi đoàn đến Đảo Trường Sa Lớn - nơi được xem là trái tim của quần đảo.

Chiều 10/4, lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Quốc ca vang lên giữa biển trời lộng gió, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh. Nhiều người trong đoàn công tác không giấu được xúc động khi chứng kiến giây phút thiêng liêng ấy. Mười lời thề danh dự của người quân nhân được cất lên dõng dạc, như khắc sâu thêm ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trường Sa hôm nay không chỉ có người lính. Nơi đây còn có những gia đình nhỏ đang ngày ngày vun đắp cuộc sống, những em bé kiếm tìm tương lai bằng tri thức trong những lớp học giữa biển khơi.

Tất cả tạo nên một Trường Sa rất đời, rất gần gũi, khác xa với hình dung khắc nghiệt mà nhiều người vẫn nghĩ. Chính điều đó khiến những ai đặt chân đến đây đều thêm yêu, thêm trân quý vùng biển đảo linh thiêng của Tổ quốc.

Hành trình càng trở nên lắng đọng khi đoàn tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma ngay trên biển. Giữa trùng khơi, những vòng hoa được thả xuống mang theo lòng tri ân sâu sắc.

Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Quân chủng Hải quân, chia sẻ: "Qua hành trình đến các đảo, gặp gỡ, thăm hỏi và động viên quân dân trên đảo, cùng với các hoạt động ý nghĩa của đoàn, tôi cảm nhận rõ sự lớn mạnh từng ngày của các đảo. Hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đời sống của người dân và cán bộ, chiến sĩ ngày càng được cải thiện, tạo niềm tin vững chắc vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, khi nhìn ánh mắt của các đại biểu trong lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, hay ánh mắt của họ khi tiếp xúc với quân dân trên đảo, tôi cảm nhận sâu sắc rằng nhân dân cả nước luôn hướng về Trường Sa, luôn dành tình yêu thương sâu nặng cho biển đảo quê hương".

Biển lặng đi như lắng nghe, như ôm trọn những ký ức không bao giờ phai. Máu của các anh đã hòa vào sóng nước, xương cốt đã trở thành một phần của đất đảo, tạo nên "Vòng tròn bất tử" sáng ngời trong tâm khảm mỗi người Việt Nam.

Tối 10/4, khi con tàu rời Đảo Trường Sa Lớn, không gian như lặng lại. Tiếng hát "Đời mình là một khúc quân hành" vang lên giữa sóng nước, da diết và đầy tự hào. Những cánh tay vẫy mãi không thôi, những ánh mắt lưu luyến, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên cả người đi và người ở lại.

"Tạm biệt Trường Sa, hẹn gặp lại Trường Sa" - lời chào ấy không chỉ là một câu nói chia tay. Đó còn là lời hẹn của những trái tim đã trót dành một phần cảm xúc sâu nặng cho đảo xa. Sau 7 ngày công tác, con tàu mang số hiệu 571 đã đưa đoàn trở về đất liền, mang theo không chỉ là những kỷ niệm, mà còn là niềm tự hào, là tình yêu biển đảo được bồi đắp sâu sắc hơn bao giờ hết.