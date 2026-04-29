Trường Sa - nơi bình yên nảy mầm giữa trùng khơi

Sau nhiều năm kiên cường bám biển, bám đảo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã kiến tạo một diện mạo hoàn toàn mới, tràn đầy sức sống. Giữa mênh mông biển trời, cuộc sống nơi đây hiện lên bình yên, không ồn ào, vội vã, mà ấm áp tình quân dân.

Mỗi buổi sáng trên đảo bắt đầu bằng ánh nắng dịu nhẹ và tiếng sóng vỗ đều đặn. Những người lính thức dậy, tiếp tục nhiệm vụ giữ gìn bình yên nơi đầu sóng ngọn gió.

Tại đảo Sinh Tồn, một lớp học đơn sơ vang lên tiếng đọc bài. Vài học sinh, một người thầy, nhưng ánh mắt các em sáng lên niềm háo hức, khiến lớp học trở nên rộn ràng.

Bảng đen, phấn trắng giữa trùng khơi không chỉ là nơi học chữ mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn xa của trẻ em nơi đảo xa.

Thầy giáo Phan Quang Tuấn (58 tuổi), người đã có 3 năm công tác tại đảo Sinh Tồn, ân cần hướng dẫn học sinh vỗ tay theo giai điệu bài hát. Thầy chia sẻ: "Đây là quãng thời gian đặc biệt nhất trong gần 40 năm đứng lớp của tôi. Tôi mong muốn dành những năm tháng cuối sự nghiệp để cống hiến cho các em học sinh nơi biển đảo xa xôi này".

Sau mỗi giờ học, sân trường trên quần đảo Trường Sa lại rộn ràng tiếng cười đùa của trẻ thơ, xua tan cái nắng gió khắc nghiệt nơi đảo xa.

Cuộc sống của người dân trên đảo gắn bó, chan hòa như những người thân trong một gia đình lớn. Họ chia sẻ từng bữa ăn, từng câu chuyện đời thường, tạo nên một cộng đồng ấm áp giữa biển khơi.

Vợ chồng anh Nguyễn Tấn Ngọc (36 tuổi) rời đất liền ra sinh sống tại đảo Sinh Tồn từ tháng 6/2023. Anh Ngọc chia sẻ: "Những ngày đầu mới ra đảo, gia đình còn nhiều lạ lẫm, nhưng nhờ sự giúp đỡ, đùm bọc của bộ đội và bà con nơi đây, cuộc sống của chúng tôi dần ổn định".

Trong khoảng sân nhỏ trước nhà, chị Hồ Mỹ Hưng (44 tuổi), Tổ trưởng Hội Phụ nữ trên đảo Sinh Tồn, tỉ mỉ chăm sóc giàn bí xanh mướt. Chị không chỉ vun vén cho gia đình mà còn lan tỏa sự ấm áp, gắn kết trong cộng đồng nơi đảo xa.

Dàn bầu trĩu quả của người dân trên đảo Trường Sa Đông không chỉ cải thiện bữa ăn mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên cường và sức sống mãnh liệt của quân và dân trên đảo.

Trẻ em trên đảo lớn lên cùng gió biển và nắng trời. Tiếng cười trong trẻo của các em làm dịu đi sự khắc nghiệt của thiên nhiên và tiếp thêm sức sống cho nơi này.

Chiều xuống, đảo trở nên yên ả hơn. Những bước chân thong thả trên con đường nhỏ, những câu chuyện râm ran dưới tán cây, tất cả tạo nên một bức tranh đời sống giản dị mà sâu lắng.

Khác với cuộc sống trên các đảo nổi, tại nhà giàn DK1/16, giữa không gian chênh vênh sóng nước, các chiến sĩ vẫn kiên trì trồng rau, giữ màu xanh và nhịp sống bền bỉ nơi đầu sóng. Hơi nước mặn từ biển bám lên lá rau khiến việc chăm sóc đòi hỏi kỹ lưỡng hơn so với đất liền. Vườn rau được che chắn cẩn thận, tưới nước đều đặn ngày hai lần vào buổi sáng và chiều. Đất trồng và phân bón được chuyển từ đất liền ra; khi cần cải thiện độ tơi xốp, các chiến sĩ bổ sung thêm xơ dừa.

Ở Trường Sa, bình yên không chỉ là cảm nhận, mà là thành quả của biết bao nỗ lực thầm lặng. Giữa trùng khơi, cuộc sống vẫn đơm hoa, lặng lẽ mà kiêu hãnh.

Trường Sa, hai tiếng thiêng liêng và rất đỗi tự hào. "Còn đảo, còn tàu, còn người, còn Tổ quốc; đảo là nhà, biển cả là quê hương..." những khẩu hiệu ấy không chỉ của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đây mà còn là ý chí, quyết tâm của cả dân tộc bởi Trường Sa là một phần máu thịt không thể tách rời.