Những đóng góp thầm lặng của tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu cho TPHCM

Ngày 21/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025).

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, cách đây 81 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ 34 chiến sĩ ban đầu với vũ khí còn thô sơ, trang bị thiếu thốn, đội quân non trẻ ấy đã trở thành nòng cốt của lực lượng vũ trang cách mạng, mở đầu cho sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) đến dự buổi gặp mặt (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, lịch sử 81 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam là lịch sử của lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; của ý chí chiến đấu kiên cường; của tình đồng chí, đồng đội sâu nặng và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, quân đội tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã thông tin đến các đại biểu một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2025. Ông cho biết, thời gian qua, TPHCM luôn nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, toàn diện của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nhất là những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

“Có thể khẳng định, quá trình xây dựng và phát triển của TPHCM luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu”, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hoàng Quy).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Võ Văn Minh trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu. Lãnh đạo TPHCM mong muốn, các cán bộ nghỉ hưu tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín, đóng góp cho sự phát triển bền vững của TPHCM trong thời gian tới.