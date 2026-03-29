Nhiều hạng mục phố đi bộ tiền tỷ nhếch nhác, bong tróc

Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Vinh (cũ), trải dài từ đường Hồ Tùng Mậu (phường Trường Vinh) đến Quảng trường Hồ Chí Minh, từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng với kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Khu vực vườn hoa nghệ thuật, đài phun nước và điểm check-in - một trong những hạng mục thuộc phố đi bộ ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại khu vực vườn hoa nghệ thuật, đài phun nước và điểm check-in - một trong những hạng mục của phố đi bộ, nhiều tấm đá ốp đã bị bong tróc, nứt vỡ, xô lệch. Có những vị trí hư hỏng nặng, lộ cả cốt thép bên trong, gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Hệ thống tủ điện đặt ngoài trời cũng trong tình trạng không đảm bảo an toàn khi nắp tủ bị mở, dây dẫn lộ thiên, thiếu các biện pháp che chắn. Xung quanh khu vực này ẩm mốc, đọng nước và rác thải vương vãi, làm gia tăng nguy cơ chập cháy, rò điện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa ẩm.

Hàng trăm tấm đá ốp bong tróc, nứt vỡ, xô lệch; nhiều vị trí hư hỏng nặng, lộ cốt thép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi lại (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cảnh quan chung của khu vực cũng trở nên nhếch nhác với lối đi và quảng trường phủ đầy lá khô, rác thải, vật liệu bỏ lại như bạt, chậu nhựa, nilon không được thu gom. Nhiều nơi có dấu hiệu bị bỏ bê, thiếu chăm sóc thường xuyên. Nền gạch lát bị bẩn, xuống màu, nhiều điểm bong tróc, lệch mạch. Các hạng mục trang trí như bồn cây, tường bao, lan can đều xuất hiện tình trạng nứt, mốc, bạc màu theo thời gian.

Theo một lãnh đạo phường Trường Vinh, khu vực vườn hoa nghệ thuật là một trong các hạng mục của phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, được đầu tư với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh, cho biết địa phương đang kiến nghị chuyển giao công trình này về Sở Xây dựng quản lý, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Hệ thống tủ điện ngoài trời không đảm bảo an toàn khi nắp tủ bị mở, dây dẫn lộ thiên, thiếu che chắn; khu vực xung quanh ẩm mốc, rác thải vương vãi (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Đối với các hạng mục xuống cấp, phường vẫn đang tạm thời quản lý, sửa chữa trong khả năng. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí và thiếu nhân lực vận hành sau khi thực hiện phân cấp, công tác bảo trì chưa đáp ứng yêu cầu. Phường đã thuê đơn vị cây xanh vệ sinh môi trường, đồng thời đề xuất tỉnh bố trí nguồn để chỉnh trang, sửa chữa công trình”, ông Tùng thông tin thêm.