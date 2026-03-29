Nhiều hạng mục phố đi bộ tiền tỷ nhếch nhác, bong tróc
(Dân trí) - Nhiều hạng mục của phố đi bộ tiền tỷ ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An xuống cấp sau thời gian sử dụng, đá ốp bong tróc, hư hỏng và làm mất mỹ quan đô thị.
Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Vinh (cũ), trải dài từ đường Hồ Tùng Mậu (phường Trường Vinh) đến Quảng trường Hồ Chí Minh, từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng với kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Tại khu vực vườn hoa nghệ thuật, đài phun nước và điểm check-in - một trong những hạng mục của phố đi bộ, nhiều tấm đá ốp đã bị bong tróc, nứt vỡ, xô lệch. Có những vị trí hư hỏng nặng, lộ cả cốt thép bên trong, gây nguy hiểm cho người đi bộ.
Hệ thống tủ điện đặt ngoài trời cũng trong tình trạng không đảm bảo an toàn khi nắp tủ bị mở, dây dẫn lộ thiên, thiếu các biện pháp che chắn. Xung quanh khu vực này ẩm mốc, đọng nước và rác thải vương vãi, làm gia tăng nguy cơ chập cháy, rò điện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa ẩm.
Cảnh quan chung của khu vực cũng trở nên nhếch nhác với lối đi và quảng trường phủ đầy lá khô, rác thải, vật liệu bỏ lại như bạt, chậu nhựa, nilon không được thu gom. Nhiều nơi có dấu hiệu bị bỏ bê, thiếu chăm sóc thường xuyên. Nền gạch lát bị bẩn, xuống màu, nhiều điểm bong tróc, lệch mạch. Các hạng mục trang trí như bồn cây, tường bao, lan can đều xuất hiện tình trạng nứt, mốc, bạc màu theo thời gian.
Theo một lãnh đạo phường Trường Vinh, khu vực vườn hoa nghệ thuật là một trong các hạng mục của phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, được đầu tư với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh, cho biết địa phương đang kiến nghị chuyển giao công trình này về Sở Xây dựng quản lý, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
“Đối với các hạng mục xuống cấp, phường vẫn đang tạm thời quản lý, sửa chữa trong khả năng. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí và thiếu nhân lực vận hành sau khi thực hiện phân cấp, công tác bảo trì chưa đáp ứng yêu cầu. Phường đã thuê đơn vị cây xanh vệ sinh môi trường, đồng thời đề xuất tỉnh bố trí nguồn để chỉnh trang, sửa chữa công trình”, ông Tùng thông tin thêm.
Phố đi bộ Vinh (Nghệ An) được vận hành thử nghiệm từ tháng 4/2022, chính thức khai trương vào tháng 5/2023, với bốn tuyến chính gồm Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài và ngõ nối Nguyễn Trung Ngạn.
Ngay từ khi ra mắt, mô hình này được kỳ vọng góp phần làm phong phú đời sống đô thị và thúc đẩy kinh tế đêm.