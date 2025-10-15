Nhân sự chủ chốt khóa mới của Hà Nội phải có sức bật, dám nghĩ, dám làm

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị. Đại hội diễn ra trong 3 ngày 15-17/10.

Có 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hà Nội tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết theo chương trình, chiều nay đại hội sẽ tiến hành phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên chính thức vào sáng 16/10.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc phiên trù bị (Ảnh: CTV).

Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ gồm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa.

Đặc biệt, kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá trong thời gian tới, theo yêu cầu của Bí thư Hà Nội.

Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Hà Nội lưu ý mỗi kỳ đại hội, việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vô cùng quan trọng.

Bởi lẽ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã quyết nghị, theo Bí thư Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: CTV).

Bà Hoài cho biết trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Thành ủy Hà Nội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự.

Theo bà Hoài, đề án nhân sự trình ra đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt.

Bí thư Hà Nội đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại hội Đảng bộ thành phố lần này có nhiều đổi mới, đã áp dụng công nghệ vào phục vụ đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu trong việc nghiên cứu tài liệu đại hội.

Theo chương trình dự kiến, chiều 16/10, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII.

Số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người (nhiều hơn hiện nay 4 người); số lượng Ban Thường vụ gồm 17 người; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 người.