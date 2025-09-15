Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô

Chiều 15/9, tại Hà Nội Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển

Chào mừng ông Nikolai Patrushev và đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác về biển góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, phù hợp với những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất vào tháng 5.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam,...

Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng cảm ơn Liên bang Nga đã cử đoàn Bí thư Đại hội đồng Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng do Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Việt Trung).

Đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Liên bang Nga, với mạng lưới cảng biển rộng khắp, công nghệ đóng tàu tiên tiến và mô hình quản lý, khai thác biển hiện đại, Bộ trưởng Phan Văn Giang tin tưởng, Liên bang Nga với tiềm lực của mình, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại,...

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002 (DOC),...

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev tại hội đàm (Ảnh: Việt Trung).

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga đã được tích cực triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: Hải quân, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia,...

Việt Nam và Liên bang Nga có tiềm năng lớn để tăng cường tiềm lực hải quân

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên thúc đẩy tham vấn, triển khai hợp tác trong các lĩnh vực về biển cùng quan tâm, đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga được thúc đẩy trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp luật pháp quốc tế, pháp luật mỗi nước,...

Về phần mình, ông Nikolai Patrushev nhấn mạnh, việc phát triển hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hàng hải phù hợp với tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Hai nước hướng tới việc củng cố vững chắc ổn định chiến lược trên đại dương và tiếp tục tăng cường hợp tác trong ứng phó với những thách thức trên các vùng biển của hai bên.

Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Nicolai Patrushev ký Bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển LB Nga (Ảnh: Việt Trung).

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hải quân thời gian qua đã không ngừng được củng cố và mở rộng, với việc các thủy thủ Việt Nam có nhiều năm khai thác tàu chiến thuộc các dự án của Liên Xô và Nga, rất am hiểu và đánh giá cao khả năng của vũ khí Nga.

Theo ông Nikolai Patrushev, Việt Nam và Liên bang Nga có tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển hợp tác, hướng tới việc tăng cường tiềm lực hải quân của hai nước.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga.