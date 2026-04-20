Nhà xe bị phạt hơn 120 triệu đồng vì phạm nhiều lỗi trên cao tốc ở Lâm Đồng

Ngày 20/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt trường hợp tài xế điều khiển xe tải vi phạm nhiều lỗi khi tham gia giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 19/4, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải do tài xế T.R.V. (SN 1976, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, phát hiện ô tô chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Tài xế V. không xuất trình được giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe theo quy định.

Theo cảnh sát, với vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng hơn 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Bảo Khôi cũng bị lực lượng chức năng xử phạt 102 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, giao xe cho người làm công thực hiện nhiều hành vi vi phạm.