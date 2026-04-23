Nhà dân đổ sập bên cạnh công trình đang tháo dỡ

Ngày 23/4, UBND phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã có thông tin về sự cố công trình trong quá trình tháo dỡ gây sập hoàn toàn một nhà và làm hư hỏng hai nhà liền kề trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/4, UBND phường Hải Châu tiếp nhận phản ánh của người dân về sự cố tháo dỡ khối nhà tại công trình ở đường Trần Quý Cáp. Hậu quả, nhà số 27 bị sập hoàn toàn, các nhà từ số 29 đến 33 bị nứt tường, hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Căn nhà số 27 đường Trần Quý Cáp (Đà Nẵng) bị sập vào ngày 19/4 (Ảnh: A Núi).

Ngay sau sự cố, công trình đã dừng thi công. Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa hiện trường, làm việc với các hộ dân liên quan và bố trí lực lượng bảo vệ khu vực.

Lực lượng công an cũng phối hợp cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công, các hộ dân bị ảnh hưởng lập biên bản hiện trường.

Hiện trường sự cố đang được dọn dẹp (Ảnh: Hoài Sơn).

UBND phường Hải Châu cho biết Công an thành phố Đà nẵng đang thụ lý vụ việc, chờ kết quả giám định nguyên nhân sự cố và đánh giá mức độ thiệt hại để xử lý.