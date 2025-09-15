Nhà cửa “kẹt” gần một thập kỷ giữa nghĩa trang, mồ mả

UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi người dân trên cổng góp ý thành phố về kiến nghị sớm được di dời ra khỏi khu vực quy hoạch nghĩa trang Hòa Sơn.

Ông Mai Ngọc Cường (trú thôn Hòa Khê, phường Hòa Khánh) phản ánh, gần 10 năm qua, 34 hộ dân đang sống ngay trong vùng quy hoạch nghĩa trang thành phố tại Hòa Sơn, phải chịu đựng việc môi trường ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, ảnh hưởng sức khỏe.

Nghĩa trang Hòa Sơn lớn nhất thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

“Chúng tôi đã nhiều lần gửi kiến nghị lên các cấp chính quyền. Nhiều đoàn kiểm tra đã về tận nơi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Người dân mong mỏi một phương án di dời dứt điểm để ổn định cuộc sống”, ông Cường chia sẻ.

Theo trả lời của UBND phường Hoà Khánh, khi triển khai dự án nghĩa trang Hòa Sơn giai đoạn 4 và giai đoạn 4 mở rộng, nhiều hộ dân có nhà cửa nằm ngay sát ranh giới nghĩa trang, gần khu vực bố trí mồ mả của các tộc họ.

Từ năm 2010 đến nay, người dân tổ 5, thôn Hòa Khê đã kiên trì kiến nghị các cấp có thẩm quyền, song vẫn chưa có quyết sách rõ ràng.

Ngày 4/11/2023, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại khu vực nghĩa trang giai đoạn 4 mở rộng và có kết luận chỉ đạo.

Sau đó, UBND xã Hòa Sơn (cũ) đã ban hành báo cáo, kiến nghị thành phố cho giải tỏa, di dời toàn bộ 34 hộ dân để thực hiện dự án mở rộng. Tuy nhiên, cho đến nay, việc di dời vẫn chưa được triển khai.

Trước tình trạng kéo dài, chính quyền địa phương cũ đã tiếp tục kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng sớm có phương án cụ thể di dời các hộ dân trong dự án, để người dân ổn định cuộc sống.

UBND phường Hòa Khánh cho hay, đã ghi nhận toàn bộ nội dung phản ánh, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý theo quy trình. Địa phương cũng kêu gọi người dân tiếp tục theo dõi, phản ánh kịp thời nếu tình hình không được cải thiện.

Các ngôi mộ nằm giữa khu dân cư ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận của phóng viên, tại phường Hòa Khánh, ở khu vực đường Mẹ Suốt, Phạm Như Xương vẫn còn tình trạng người dân sống chung với nghĩa địa giữa khu dân cư.

Nhiều người dân cho hay, nơi đây trước là những bãi tha ma rộng lớn, nhưng nhiều ngôi nhà dần dần "mọc" lên. Lúc đầu là những căn nhà nằm xa, nhưng quỹ đất ngày càng ít đi, nhà nào xây sau, tiến dần sát nghĩa địa.

Hay tại khu phố Nam Ô 2, phường Hải Vân cũng còn tình trạng mồ mả trong khu dân cư. Người dân có kiến nghị về chủ trương di dời mồ mả trong khu dân cư.

Theo UBND phường Hải Vân, chủ trương di dời mồ mả trong khu dân cư để đảm bảo mỹ quan đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất đã được Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Đối với địa bàn quận Liên Chiểu (cũ) đã được đo đạc, lập hồ sơ và dự toán kinh phí thực hiện giải tỏa đối với toàn bộ mồ mả trong khu dân cư.

Một khu mộ nằm sát nhà dân tại khu dân cư nằm trên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị sẽ tiếp tục tham mưu UBND phường Hải Vân phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Trước đó, tại họp báo quý I/2024, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố có 48.800 ngôi mộ xen lẫn chưa được di dời. Trong đó, có khoảng 11.700 ngôi mộ xen kẽ trong khu dân cư.

UBND thành phố Đà Nẵng đã giao các địa phương xây dựng đề án cụ thể, xác định lộ trình, kinh phí cũng như địa điểm để di dời các phần mộ xen kẽ trong khu dân cư.