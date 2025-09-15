Người nông dân gian khó không lùi, dám nghĩ dám làm cùng khát vọng đổi thay

Bằng ý chí, dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi thay, ông đã gây dựng nên trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao quy mô hàng nghìn con, mang lại doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Hành trình vượt khó ấy đã đưa ông trở thành một trong 34 nông dân tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.

Nông Dân Việt Nam xuất sắc - ông Nguyễn Văn Toàn (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Dám nghĩ, dám làm

Trong căn nhà khang trang, sạch đẹp, ông Nguyễn Văn Toàn chia sẻ, cách đây hơn bốn thập kỷ, khi vừa tròn 18 tuổi, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn lo mưu sinh từng bữa, ông đã quyết định mua lại một quả đồi rộng hơn 1ha tại xã Hy Cương với giá 22.000 đồng – một khoản tiền lớn vào thời điểm bấy giờ. Sau hơn 1 năm vừa lao động vừa chặt cây trên đồi để bán trả nợ tiền mua đất, ông bắt tay cải tạo đất đồi, trồng trọt kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, vừa để lo sinh kế, vừa nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo.

Những năm tháng đầu tiên khó khăn chồng chất, nhưng sự bền bỉ cùng tinh thần dám làm đã giúp ông từng bước khẳng định con đường đi lên bằng mô hình chăn nuôi. Từ vài chuồng trại nhỏ lẻ, ông mạnh dạn vay vốn, tích lũy kinh nghiệm rồi mở rộng quy mô sản xuất. Đến năm 2006, ông chính thức xây dựng Trang trại chăn nuôi Toàn Thu, đặt nền móng cho mô hình nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học, kỹ thuật.

Hiện nay, trang trại của ông có tổng vốn đầu tư trên 17 tỷ đồng, chủ yếu chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm và kinh doanh dịch vụ thú y. Trong lĩnh vực chăn nuôi, trang trại duy trì đàn 250 con lợn nái sinh sản và 12 con lợn đực giống, sản lượng lợn thương phẩm xuất chuồng đạt 300 – 320 tấn/năm, cung cấp 2.500 – 2.800 con giống thương phẩm ra thị trường.

Năm 2024, doanh thu của trang trại đạt trên 23 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 6 tỷ đồng. Ngoài ra, từ hoạt động kinh doanh thuốc thú y, vaccine, chế phẩm chăn nuôi và dịch vụ khám, chữa bệnh cho vật nuôi tại thành phố Việt Trì, ông Toàn thu về thêm trên 1 tỷ đồng lợi nhuận. Tổng thu nhập của hai lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đạt gần 8 tỷ đồng/năm. Nhờ mô hình này, gia đình ông có nguồn sống ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 20-25 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 8 – 10 triệu đồng/người/tháng.

Điều làm nên sự khác biệt trong cách làm kinh tế của ông Toàn chính là tinh thần gắn kết cộng đồng. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, ông còn quan tâm đến việc liên kết sản xuất với nông dân địa phương. Trang trại của ông đã hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ cung cấp giống, thuốc thú y, tư vấn kỹ thuật cho đến bao tiêu sản phẩm cho người dân trong vùng. Nhờ đó, người dân yên tâm chăn nuôi, có đầu ra ổn định, còn trang trại cũng bảo đảm được nguồn nguyên liệu chất lượng. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn sử dụng thuốc thú y an toàn cho hội viên nông dân. Hằng năm, ông tham gia các lớp giảng dạy, truyền đạt kiến thức trong và ngoài địa phương, giúp người dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Gương sáng ở địa phương

Song song với phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Toàn còn đảm nhận nhiều trọng trách trong các tổ chức đoàn thể. Hiện, ông là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Việt Trì, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân triệu phú thành phố Việt Trì.

Trên mọi cương vị, ông luôn gương mẫu, trách nhiệm, tích cực vận động hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gia đình ông liên tục đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp”. Ông cũng là cầu nối đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển sâu rộng, góp phần thiết thực vào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Toàn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Hằng năm, gia đình ông ủng hộ trên 100 triệu đồng để hỗ trợ các tổ chức, gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh vượt khó. Ông cũng được vinh danh trong nhiều hoạt động tri ân, khuyến học, khuyến tài. Đặc biệt, năm 2024, ông được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao danh hiệu “Học không bao giờ cùng”; Quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ vinh danh là “Công dân học tập tiêu biểu”. Đây không chỉ là sự ghi nhận thành công trong sản xuất kinh doanh, mà còn khẳng định tinh thần học tập, chia sẻ kiến thức với cộng đồng của một người nông dân Đất Tổ.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hy Cương khẳng định, mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học của ông Nguyễn Văn Toàn là một điển hình tiêu biểu cho sự năng động, dám nghĩ dám làm của người nông dân trong thời kỳ đổi mới. Bằng việc mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại vào chăn nuôi, ông Toàn đã từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thành công này được xây dựng trên nền tảng của sự cần cù, tinh thần học hỏi và nỗ lực bền bỉ. Từ một hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, ông Toàn đã kiên trì tích lũy kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương thức chăn nuôi, tạo ra quy mô trang trại khép kín, bảo đảm vệ sinh môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Mô hình chăn nuôi này không chỉ giúp gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại cơ sở. Đây chính là động lực để nhiều hộ nông dân khác học hỏi, mạnh dạn thay đổi tư duy, tiếp cận khoa học, kỹ thuật và hướng tới làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. UBND xã Hy Cương sẽ tiếp tục khuyến khích và nhân rộng mô hình này, coi đây là hướng đi bền vững để phát triển chăn nuôi, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp của Phú Thọ ngày càng hiện đại và hiệu quả.

Với những đóng góp bền bỉ suốt nhiều năm, ông Nguyễn Văn Toàn đã vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ và các tổ chức khác. Đặc biệt, ông là một trong 34 gương mặt tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI năm 2025.

Hành trình vươn lên của ông Nguyễn Văn Toàn là minh chứng sống động cho ý chí vượt khó và tinh thần vươn lên của người nông dân Đất Tổ. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là tấm gương sáng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đó cũng là minh chứng cho vai trò quan trọng của nông dân trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.