Người đàn ông nhặt được túi xách chứa 85 triệu đồng ở Đà Lạt

Ngày 20/4, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng đã hoàn tất hồ sơ, trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, vào 21h ngày 19/4, anh Nguyễn Hồng Vũ (SN 1996, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) di chuyển trên đường Thánh Mẫu, bất ngờ phát hiện túi xách của ai đó đánh rơi bên đường. Bên trong túi có nhiều giấy tờ cùng khoảng 85 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt trao trả tài sản cho chị Trần Thị Vân Anh nhận lại tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đêm, anh Vũ mang số tài sản nhặt được đến Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định chủ nhân số tài sản nói trên là chị Trần Thị Vân Anh, quê Đắk Lắk, đang tạm trú trên địa bàn phường.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt trao trả tài sản nói trên cho chị Trần Thị Vân Anh.

Chị Vân Anh cho biết, chị đánh rơi túi xách nói trên khi đang di chuyển từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về đường Thánh Mẫu. Khi biết tài sản bị rơi, chị cố gắng đi tìm nhưng không có kết quả. Nhận lại tài sản, chị Vân Anh vui mừng, gửi lời cảm ơn đến người nhặt được túi xách là anh Nguyễn Hồng Vũ và lực lượng chức năng.