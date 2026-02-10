Người đàn ông để thư tuyệt mệnh "nếu thấy xác tôi" cùng ô tô bên hồ

Ngày 10/2, lãnh đạo UBND phường Yên Sơn (Ninh Bình) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện người đàn ông để lại ô tô bên hồ Đập Trời cùng thư tuyệt mệnh, có ý định tự tử.

Chiếc ô tô đậu bên bờ hồ Đập Trời, đính kèm chìa khóa xe và thư tuyệt mệnh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó sáng cùng ngày, người dân sống gần hồ Đập Trời phát hiện chiếc ô tô con mang BKS 30F-407.xx cùng tờ giấy với nội dung: "Thấy xác tôi xin báo...”. Nghi có người nhảy hồ Đập Trời tự vẫn, người dân đã báo tin đến chính quyền địa phương.

Quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đi loanh quanh ở khu vực hồ. Lúc này, người dân mới gọi điện theo số điện thoại ghi trên bức thư tuyệt mệnh để lại trên ô tô.

Công an sau đó đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc. Người đàn ông có liên quan được người thân ở phường Hoa Lư (Ninh Bình) đón về nhà.