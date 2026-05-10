Người dân khổ sở vì mùi hôi, bụi mịn màu đen từ nhà máy giấy

Nhiều tháng qua, hơn 100 hộ dân khối phố Ngân Giang (phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) thường phải đóng kín cửa suốt ngày vì bụi mịn có màu đen phát thải từ một nhà máy giấy nằm bên trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo người dân địa phương, vào sáng sớm và chiều tối, khu vực khối phố Ngân Giang bị bao phủ bởi lớp khói mờ, kèm theo bụi mịn và mùi hôi đặc trưng của giấy, hóa chất. Người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra liên tục kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Ông Đặng Công Bê cho biết khoảng cách giữa nhà máy và khu dân cư chỉ là bức tường rào (Ảnh: Bình An).

Ông Đặng Công Bê (73 tuổi, ở tổ 1, khối phố Ngân Giang) cho biết nhiều người dân buộc phải đóng kín cửa, hạn chế sinh hoạt ngoài trời. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang tính đối phó, bởi bụi mịn và mùi hôi vẫn len lỏi vào không gian sống, ảnh hưởng đến sức khỏe cư dân.

Cũng theo ông Bê, khu dân cư khối Ngân Giang đã hình thành từ trước khi có nhà máy giấy (năm 2005) và hiện có hơn 100 hộ dân sinh sống. Tình trạng ô nhiễm từ nhiều năm nay, nhưng kể từ tháng 2, lượng phát thải ra môi trường nhiều và trầm trọng hơn.

Ông Đặng Bảo Thảo, Khối trưởng khối phố Ngân Giang, cho biết về nguyên tắc công nghiệp nặng phải được quy hoạch cách khu dân cư ít nhất 500m, nhằm hạn chế tác động môi trường. Trên thực tế, khoảng cách giữa nhà máy giấy và nhà dân chỉ là một cái tường rào.

“Nhà máy ở ngay trước mắt, khói, bụi bay qua tường rào là vào nhà dân, không có gì che chắn. Việc thiếu vùng đệm xanh khiến tác động ô nhiễm càng trở nên trực tiếp và rõ rệt”, ông Thảo nói.

Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, thừa nhận nhà máy sản xuất giấy nằm gần khu dân cư, quá trình hoạt động phát sinh khí thải, bụi mịn và tro bay, tác động trực tiếp đến môi trường sống của người dân khu vực lân cận, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến hàng trăm hộ dân.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Vỹ, tình trạng phát tán khói, bụi diễn ra thường xuyên, có thời điểm kéo dài liên tục trong ngày, gia tăng vào các khung giờ nhất định. Bụi mịn, tro bay phát tán vào khu dân cư, bám trên mái nhà, tường, nền nhà và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Người dân khối phố Ngân Giang thu thập bụi mịn tại nhà mình gửi lên các cấp chính quyền (Ảnh: Bình An).

Mặc dù người dân đã chủ động vệ sinh thường xuyên, tuy nhiên bụi vẫn tái bám nhanh, nhiều hộ dân phải hạn chế mở cửa, gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày…

Theo Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, qua rà soát bước đầu, nguyên nhân chính được xác định từ các lò đốt hơi sử dụng nhiên liệu củi của nhà máy sản xuất giấy với công suất lớn.

Trong quá trình vận hành, nhà máy phát sinh lượng lớn khói thải có màu đậm, kèm theo bụi mịn phát tán trên diện rộng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi (ít gió, độ ẩm cao), làm gia tăng mức độ ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.

Trước tình trạng ô nhiễm này, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 20/5.