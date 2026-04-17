Cầu Trần Hưng Đạo tăng tốc thi công, bất động sản Long Biên hưởng lợi

Cú hích hạ tầng từ cầu nối thẳng Long Biên với nội đô

Trong tiến trình mở rộng không gian đô thị của Hà Nội, khu Đông từ lâu đã được xác định là cực tăng trưởng chiến lược. Tuy nhiên, chỉ đến khi dự án cầu Trần Hưng Đạo khởi công và đẩy nhanh tiến độ, bức tranh kết nối mới trở nên hoàn thiện.

Cầu Trần Hưng Đạo đang duy trì nhịp độ thi công xuyên suốt, tập trung vào các kết cấu nền móng và cọc khoan nhồi trụ giữa sông Hồng nhằm mục tiêu vượt tiến độ hạng mục này trước mùa lũ (Ảnh: Hanoi.gov.vn).

Với cột mốc hoàn thành dự kiến vào quý II/2027, cầu sẽ tạo nên một trục giao thông liền mạch, rút ngắn thời gian di chuyển từ Long Biên sang Hoàn Kiếm còn 5-10 phút. Sự hiện diện của cầu Trần Hưng Đạo không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng mà còn đóng vai trò kích hoạt dòng vốn, dân cư và các hoạt động thương mại - dịch vụ, đưa Long Biên trở thành phần mở rộng liền mạch của lõi đô thị, một "trung tâm mới" bên kia sông Hồng.

Song hành với hạ tầng, thị trường bất động sản Long Biên thời gian qua ghi nhận sự gia tăng về mặt bằng giá.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, Long Biên là khu vực có biên độ tăng giá bất động sản hàng đầu Hà Nội. Đơn cử: giá bán căn hộ tại phường Việt Hưng trong tháng 3 phổ biến ở mức gần 130 triệu đồng/m2, tăng 60% trong vòng 1 năm qua và gần 250% trong vòng 5 năm. Hay phường Long Biên, mặt bằng giá nhà thổ cư dao động 140-250 triệu đồng/m², tăng khoảng 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán căn hộ tại phường Việt Hưng đã tăng 249,3% trong vòng 5 năm qua (Nguồn: Batdongsan.com.vn).

Khảo sát tại các dự án đã đi vào vận hành được bán trên batdongsan.com.vn, mức giá hiện duy trì ở ngưỡng cao, như các dự án Sunshine Green Iconic, Vinhomes Symphony đã thiết lập mặt bằng giá trên 100 triệu đồng/m², trong khi Ruby Riverside và Le Grand Jardin phổ biến trên 80 triệu đồng/m² trở lên.

Giới đầu tư nhận định, biên độ tăng giá của Long Biên sẽ còn tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi cầu Trần Hưng Đạo tiến gần tới mốc hoàn thiện vào quý II/2027. Đồng thời, sự tham gia của các doanh nghiệp lớn cùng dòng sản phẩm "hàng hiệu" đang góp phần thiết lập lại mặt bằng tiêu chuẩn phát triển, từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành, tiếp tục đưa Long Biên trở thành tâm điểm của giới đầu tư sành sỏi.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences - Dự án hàng hiệu tiên phong tại Long Biên

Trong bối cảnh hạ tầng bứt phá và mặt bằng giá được thiết lập mới, sự xuất hiện của Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đang thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường.

Tọa lạc tại Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội, dự án sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với trục hạ tầng chiến lược khu Đông. Khi cầu Trần Hưng Đạo hoàn thành, chỉ trong khoảng 10-15 phút, cư dân có thể tiếp cận Phố Cổ - một khoảng cách đủ gần để tiếp cận trọn vẹn nhịp sống trung tâm, nhưng vẫn đủ tách biệt để duy trì không gian sống riêng tư.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng, theo đuổi triết lý “Private Luxury” hướng tới mức độ riêng tư và cá nhân hóa (Ảnh: CĐT).

Khác biệt lớn nhất của dự án nằm ở cấu trúc sản phẩm: hơn 400 dinh thự đều được thiết kế thông tầng, mỗi căn sở hữu bể bơi riêng, vườn cảnh riêng có diện tích lên tới 52m², kiến tạo những “tư dinh trên không” đích thực.

Chuẩn riêng tư tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới với thiết kế thang máy tỷ lệ 1 căn/thang/tầng, tích hợp Face ID và hệ thống an ninh đa lớp, tạo nên hành trình không điểm chạm từ tầng hầm đến không gian sống. Đây là dự án tiên phong đưa vào vận hành hệ thống đỗ xe tự động Autobot cùng thang máy riêng cho siêu xe - một tiện ích hiếm có tại thị trường Việt Nam. Với nhóm khách hàng sở hữu bộ sưu tập xe giá trị cao, đây không chỉ là yếu tố tiện nghi mà còn là giải pháp bảo toàn tài sản hiệu quả.

Căn hộ được thiết kế ban công rộng tới 52m², tích hợp bể bơi 20-30m², tạo nên không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng (Ảnh: CĐT).

Song hành với không gian sống riêng tư là hệ sinh thái tiện ích 5 sao được quy hoạch đồng bộ: công viên cảnh quan, đường dạo bộ, khu chăm sóc sức khỏe, không gian sinh hoạt ngoài trời và trung tâm thương mại ba tầng khối đế. Tất cả được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm 365 ngày nghỉ dưỡng trong lòng đô thị.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences là dự án vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels. Mô hình “One Skyvilla - One Service” không chỉ đảm bảo chất lượng vận hành quốc tế, mà còn định hình một chuẩn sống mới: mỗi căn hộ được phục vụ như một dinh thự khách sạn riêng.

Trong bối cảnh Long Biên đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ cú hích hạ tầng, những dự án mang tính biểu tượng như Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences không chỉ đón đầu xu hướng, mà còn góp phần thiết lập chuẩn mực sống cho toàn khu vực.