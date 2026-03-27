Người dân an cư sau chuỗi ngày “ăn ngủ không yên" bên đường bị xẻ đôi

Nhiều ngày qua, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi do sạt lở trên đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, Gia Lai) đang tất bật tập kết vật liệu để khởi công xây dựng nhà mới tại khu tái định cư thuộc tổ 1, xã Ia Ly.

Là một trong những hộ khởi công sớm nhất, ông Lê Văn Yên (xã Ia Ly) cho biết hơn 30 năm qua, gia đình ông đã sinh sống trong căn nhà trên đường Lê Hồng Phong. Từ năm 2021, đoạn đường này bắt đầu xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Ông Yên tất bật phụ thợ xây dựng lại căn nhà mới ở khu tái định cư (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Yên, cuối năm 2025, mưa lớn khiến một phần căn nhà của ông bị sụp xuống vực sâu gần 20m. Căn nhà được ông Yên xây dựng khang trang từ năm 2023 nay chỉ còn lại bức tường phía trước và cổng ra vào. Sau sự cố, địa phương đã hỗ trợ gia đình ông di dời đến nơi ở tạm nhằm đảm bảo an toàn.

Tháng 3, gia đình ông đã được bố trí lô đất tái định cư với diện tích khoảng 500m2, cách đoạn đường sạt lở khoảng 700m. Ngoài ra, gia đình còn được hỗ trợ 115 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới.

"Gia đình chật vật mãi mới xây được căn nhà nhưng đã bị sạt lở cuốn trôi. Dù rất tiếc mảnh đất ở vị trí cũ nhưng chúng tôi vẫn quyết định chuyển đến khu tái định cư để đảm bảo an toàn cho cả gia đình", ông Yên chia sẻ.

Khoảng 15 ngày nữa, căn nhà của ông sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng (Ảnh: Chí Anh).

Bà Nguyễn Thị Huyền (xã Ia Ly) được cấp hơn 500m2 đất ngay gần nhà ông Yên và khoản tiền 113 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới.

Dự kiến đầu tháng 4, gia đình bà Huyền cùng nhiều hộ dân bị ảnh hưởng sẽ đồng loạt khởi công. Ngoài khoản hỗ trợ của nhà nước, bà Huyền còn huy động thêm 300 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới được rộng rãi.

"Sống ở đó lúc nào cũng thấp thỏm "ăn ngủ không yên", nhất là những đêm mưa lớn. Vì vậy, khi có chủ trương di dời, gia đình tôi đồng thuận chuyển đến khu tái định cư ngay", bà Huyền nói.

Đoạn đường Lê Hồng Phong bị sạt lở, sụt lún suốt nhiều năm nhưng chưa được khắc phục (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết có 5 hộ dân trên đường Lê Hồng Phong đủ điều kiện đã được bố trí đất ở tái định cư, diện tích mỗi lô khoảng 500-550m2/hộ.

Một số trường hợp không được bố trí đất tái định cư nhưng vẫn được nhận các khoản bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích bị ảnh hưởng do sạt lở theo quy định. Nguyên nhân là các hộ này đã có đất ở tại vị trí khác.

Theo ông Tâm, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản cho phép người dân chủ động xây dựng nhà ở nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chống chịu thiên tai. Kinh phí hỗ trợ sẽ được giải ngân theo tiến độ theo hạng mục, khối lượng thực tế.

"Đối với đoạn đường Lê Hồng Phong bị sạt lở, xã đã đặt biển báo cấm người dân lưu thông. Do tầng địa chất ở khu vực này yếu nên địa phương đang phối hợp với thủy điện lên phương án mở tuyến đường mới an toàn hơn để phục vụ nhu cầu của người dân", ông Tâm cho hay.

Như báo Dân trí đã thông tin, nhiều năm nay, đoạn đường Lê Hồng Phong liên tục bị sạt lở nghiêm trọng. Sau mỗi trận mưa, đoạn đường này tiếp tục bị sạt lở, xẻ đôi và "nuốt chửng" nhiều đất nông nghiệp, nhà cửa của người dân.

Tuyến đường này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng để dẫn vào Trạm OPY 500kV và khu sản xuất của hàng chục hộ dân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kiểm tra và dự kiến xây dựng tuyến kè với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, do kinh phí lớn nên công trình chưa được thực hiện.