Ngọn lửa thiêu rụi nhà dân ở Đà Lạt

Cảnh sát phun nước khống chế hỏa hoạn ở Đà Lạt

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 19/4, tại căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, người dân phát hiện lửa bùng lên trong căn nhà gỗ của một hộ dân nên hô hoán, tìm cách phun nước dập lửa. Bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên các biện pháp cứu hỏa tại chỗ không phát huy tác dụng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Minh Hậu).

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 10h20 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được chế ngự.

Ngọn lửa bốc cao, cháy lan, làm hai căn nhà bên cạnh bị ảnh hưởng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.