Nghiên cứu xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội tại "đất vàng" 183 Hoàng Hoa Thám

Ngày 17/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 585, kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi làm việc nghe báo cáo về các dự án phát triển du lịch, trong đó có đề án xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội.

Cụ thể Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Ngọc Hà và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất xây dựng trường THPT, nếu bố trí được địa điểm thay thế khu đất 183 Hoàng Hoa Thám sẽ ưu tiên dành cho Bảo tàng Bia Hà Nội.

Cơ sở của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (Ảnh: Nguyễn Trường).

Trường hợp không có đủ quỹ đất, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu điều chỉnh tuyến đường phía Nam để tách ranh giới giữa dự án bảo tàng và trường học.

Sở Du lịch phối hợp với Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) hoàn thiện đề án, lấy ý kiến, báo cáo thành phố phấn đấu hoàn thành trong quý 4.

Sở Tài chính hướng dẫn Habeco lập thủ tục đầu tư; Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu H1-2.

Năm 2018 báo chí từng phản ánh thông tin về việc Habeco sẽ di chuyển nhà máy sang huyện Mê Linh cũ và sẽ xây bảo tàng bia tại khu đất số 183 Hoàng Hoa Thám.

Nhà máy bia Habeco tọa lạc tại "khu đất vàng" số 183 Hoàng Hoa Thám có diện tích hơn 52.000m2, vừa là trụ sở chính của Habeco, vừa là nhà máy sản xuất bia của đơn vị này.

Trong danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn do UBND TP Hà Nội ban hành vào năm 2023, Nhà máy bia Hà Nội thuộc diện phải di dời trong vòng 5 năm kể từ khi thành phố phê duyệt danh mục này.