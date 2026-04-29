Loạt taxi, xe khách ở Hà Nội bị xử phạt khi bắt khách "ẩu"

Chiều 29/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao, dự báo lưu lượng phương tiện tại các tuyến cửa ngõ thủ đô sẽ gia tăng đột biến, đặc biệt vào thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông tại khu vực bến xe, nhà ga và trung tâm thành phố.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tập trung tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trong ảnh là khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô trong chiều 29/4.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong chiều cùng ngày tại đường Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình), vẫn còn xuất hiện các lái xe khách, taxi có hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, xe khách chở hàng hóa trong khoang chở khách...

Để xử lý nghiêm tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập các tổ công tác để tuần tra lưu động, sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, lập biên bản các trường hợp vi phạm nêu trên.

Sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, cán bộ trong tổ tuần tra sẽ sử dụng bộ đàm để thông báo cho tổ làm nhiệm vụ tại chốt cứng dừng xe, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đơn cử lúc 16h, tổ CSGT phát hiện lái xe taxi T.S.K. (SN 1991, quê Quảng Ninh) điều khiển xe taxi và có hành vi dừng đỗ xe sai quy định trên đường Phạm Hùng (đoạn trước bến xe Mỹ Đình) để bắt khách.

"Hôm nay là ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ nên tôi tranh thủ kiếm thêm khách. Tôi nhận thức được hành vi vi phạm của mình", anh K. trình bày với tổ công tác và bị CSGT lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ô tô khách mang BKS 88B-002.xx do tài xế N.D.L. (quê Phú Thọ) điều khiển, có hành vi chở hàng hóa trong khoang hành khách. Ngoài ra tài xế này cũng dừng đỗ xe sai quy định trên đường Phạm Hùng.

Anh L. cho biết do hôm nay ít khách nên anh đã nhận chở thêm hàng trong khoang hành khách để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài việc kiểm tra hành chính đối với các tài xế xe khách, lái taxi, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 còn kiểm tra hệ thống camera giám sát hành trình trên xe khách. Thông qua thiết bị giám sát hành trình, CSGT sẽ nắm được thời gian xuất phát, tuyến đường di chuyển và thời gian lái xe liên tục của tài xế.

Tiếp đó, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, quá tải trọng… với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ngoài việc tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT còn chủ động nắm tình hình, tổ chức phân luồng tại các nút giao trọng điểm để phòng ngừa ùn ứ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong suốt thời gian nghỉ lễ, đơn vị này sẽ huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Tranh thủ bắt khách dịp nghỉ lễ 30/4, loạt taxi, xe khách bị xử phạt

Cụ thể, lực lượng CSGT sẽ được phân công cụ thể theo từng tuyến, địa bàn, tăng cường tại các nút giao trọng điểm, các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe, nhà ga, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đông người; đồng thời duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

"Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ lập các tổ tuần tra kiểm soát lưu động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, phòng, chống đua xe trái phép và các hành vi gây rối trật tự công cộng bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý nhanh các tình huống ùn tắc, tai nạn giao thông phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống", Thượng tá Mẽ nói.