Ngày nghỉ lễ 1/5, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu

Chiều 1/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày nghỉ lễ thứ hai, cả nước xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với ngày 1/5/2025, tai nạn đã giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương.

Theo Cục CSGT, trong ngày nghỉ lễ 1/5, công an các địa phương đã phát hiện hơn 13.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó cảnh sát đã lập biên bản xử lý hơn 12.300 trường hợp; tạm giữ 55 ô tô, hơn 3.400 xe máy...

Nhà chức trách cho hay, trong số hơn 12.300 trường hợp bị lập biên bản có hơn 3.100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ hơn 2.900 trường hợp...

Ngoài ra, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm, cảnh sát đã lập biên bản 48 trường hợp.