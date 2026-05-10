Nam thanh niên tử vong nghi do kích điện bắt cá

Ngày 10/5, Công an xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, đang phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để làm rõ vụ việc một nam thanh niên tử vong nghi do sử dụng xung điện để bắt cá.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 8/5, anh P.C.D. (SN 2000) đã mang dụng cụ kích điện đi bắt cá. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thấy anh D. trở về nhà nên đã tổ chức tìm kiếm.

Bộ dụng cụ anh D. dùng để bắt cá (Ảnh: CTV).

Đến khoảng 4h sáng ngày 9/5, gia đình bàng hoàng phát hiện anh D. đã tử vong dưới một mương nước, cách nhà khoảng 400m. Cạnh thi thể nạn nhân là thiết bị kích điện dùng để bắt cá.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Long đã nhanh chóng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân về việc không sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản. Đây là hành vi bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm do tính chất tận diệt môi trường, nguồn lợi thủy sản và tiềm ẩn nguy cơ gây chết người rất cao.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, trường hợp sử dụng điện đánh bắt cá gây hậu quả chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dân khi phát hiện các hành vi sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt cá cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.