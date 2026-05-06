Mưa lớn kèm dông lốc gây thiệt hại 37 căn nhà ở Đồng Tháp

Ngày 6/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp cho biết, một trận mưa lớn kèm dông lốc vào chiều tối ngày 5/5 đã gây ra thiệt hại đáng kể tại xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, làm ảnh hưởng đến 37 căn nhà và nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Theo thống kê sơ bộ tính đến 8h ngày 6/5, trận dông lốc đã làm sập hoàn toàn 1 căn nhà và tốc mái 36 căn khác tại xã Thanh Bình, trong đó có 25 căn bị tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, 7 trụ điện bị gãy đổ, nhiều cây xanh trên các tuyến đường chính cũng bị bật gốc, gây cản trở giao thông cục bộ. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên đến hơn 600 triệu đồng.

Ngành chức năng trao hỗ trợ tới các gia đình bị thiệt hại nhà cửa do thiên tai (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Thanh Bình đã nhanh chóng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và huy động toàn bộ lực lượng quân sự, công an đến hiện trường.

Các lực lượng này đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh đổ ngã để ổn định cuộc sống và thông suốt các tuyến đường. Đến nay, giao thông tại khu vực đã trở lại bình thường.

Nhà sập, hư hỏng vì mưa dông (Ảnh: CTV).

UBND xã Thanh Bình tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức điều tra, đánh giá thiệt hại chi tiết, đồng thời thăm hỏi và hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng theo quy định. Trong ngày 6/5, ngành điện lực cũng đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa các trụ điện bị ngã để sớm khôi phục lưới điện phục vụ người dân.

Theo Sở NN&MT Đồng Tháp, đây là vụ dông lốc thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Tổng cộng, hai vụ dông lốc đã gây thiệt hại ước tính hơn 1,472 tỷ đồng, làm sập 1 căn nhà và tốc mái 88 căn khác, trong đó có 40 căn bị tốc mái hoàn toàn.