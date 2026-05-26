Một sở ở Thanh Hóa thanh lý 11 ô tô công

Ngày 26/5, UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành quyết định về việc bán thanh lý 11 ô tô công của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường do đã hết thời gian sử dụng hoặc sử dụng quá số km theo quy định.

Lô tài sản này có nhiều phương tiện tuổi đời hàng chục năm được đưa vào diện thanh lý, trong đó đáng chú ý có xe U oát của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, đưa vào sử dụng từ năm 1985 với nguyên giá 90 triệu đồng. Đây là phương tiện có tuổi đời lâu nhất trong đợt thanh lý này.

Ngoài ra còn có nhiều mẫu xe từng phổ biến tại các cơ quan nhà nước như Mitsubishi Pajero của Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa, sử dụng từ năm 1999, nguyên giá hơn 559 triệu đồng; Mitsubishi Pajero của Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Thanh Hóa, sử dụng từ năm 2001, nguyên giá hơn 635 triệu đồng.

Một số xe bán tải phục vụ công tác kiểm lâm cũng nằm trong diện thanh lý như Toyota Hilux, đưa vào sử dụng năm 2003 với nguyên giá gần 889 triệu đồng; Isuzu Dmax, sử dụng từ năm 2011, nguyên giá hơn 934 triệu đồng.

Danh sách còn có các xe Ford Ranger, Ford Laser, Mitsubishi Jolie và xe tải Isuzu được sử dụng trong khoảng thời gian 2002-2009.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện việc thanh lý tài sản công theo đúng quy định pháp luật, quản lý, hạch toán số tiền thu được sau thanh lý.