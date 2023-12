Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô cũ, rủi ro nào người mua cần lưu ý?

Thanh lý tài sản, đặc biệt là thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng là hoạt động thường xuyên của các ngân hàng nhằm thu hồi nợ vay. Tuy nhiên theo khảo sát của phóng viên Dân trí, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 12, lượng xe được các ngân hàng rao bán tăng mạnh.

Ngân hàng ồ ạt rao bán xe thanh lý

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) từ đầu tháng 12 thông báo thu giữ và thanh lý hàng chục xe ô tô con, xe tải các loại. Các mẫu xe như Mazda (2020,2021), Nissan (2020), KIA, Toyota, Hyundai…

VIB không công bố mức giá cụ thể của từng mẫu xe. Tuy nhiên, trong các thông báo từ tháng 11, các mẫu xe tương tự được bán phổ biến trong mức giá 400-900 triệu đồng/chiếc, tùy vào năm sản xuất và tình trạng xe.

Ví dụ, chiếc Mazda CX5 sản xuất năm 2019 có giá khởi điểm 570 triệu đồng; Toyota Innova 2018 có giá khởi điểm 450 triệu đồng; Hyundai i10 có mức giá tầm 239 triệu đồng.

Không chỉ VIB, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) cũng thông báo thu giữ, thanh lý loạt xe hiệu Ford, Vinfast, Mercedes-Benz… Theo đó, Techcombank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô Ford Tourneo đăng ký lần đầu năm 2020, giá khởi điểm 617 triệu đồng. Ngân hàng này còn chuẩn bị đấu giá chiếc VinFast Lux SA 7 chỗ, sản xuất năm 2021 với giá khởi điểm 636 triệu đồng.

Hình ảnh một chiếc xe cũ do ngân hàng thanh lý được đăng tải trên website đầu tháng 12 (Ảnh chụp màn hình).

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cũng thông báo bán đấu giá xe Toyota Fortuner đăng ký năm 2014, với giá khởi điểm 375 triệu đồng; Xe BMW X5 đăng ký năm 2016 được bán với giá 972 triệu đồng;

Ngoài những loại xe phổ biến, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) còn sắp thanh lý một siêu xe với giá hơn 27 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản VietinBank vừa thông báo đã chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Bình để tổ chức đấu giá bán xe ô tô con McLaren 765LT Coupe 2 chỗ ngồi.

Giá khởi điểm cho chiếc xe này được đơn vị tổ chức đưa ra là hơn 27,5 tỷ đồng. Theo nội dung đăng tải, chiếc McLaren 765LT mang biển kiểm soát 51K-011.86, là tài sản đảm bảo cho khoản vay của bà Cao Thị Lan Phương tại VietinBank. Xe được cấp biển số 51K-011.86 lần đầu vào cuối năm 2021.

Giấy tờ đăng ký mang tên bà Cao Thị Lan Phương. Tuy nhiên, chiếc siêu xe này từng được giới chơi xe nhắc đến nhiều và được cho là thuộc sở hữu của một đại gia có tiếng trong giới chơi xe cũng như chơi lan đột biến tại TPHCM.

Chiếc McLaren 765LT này có số lượng giới hạn chỉ 765 chiếc trên toàn thế giới. Do đó, giá trị của xe ngày càng tăng theo thời gian và được nhiều dân chơi xe săn đón.

Ở thời điểm về Việt Nam, giá bán của xe được nhiều nguồn tin tiết lộ ở mức trên 35 tỷ đồng. Sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí để lăn bánh, chủ nhân chiếc xe có thể đã phải bỏ ra số tiền ngót nghét 40 tỷ đồng.

VietinBank cũng thông báo đấu giá 1 xe ô tô con 5 chỗ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu Mercedes-Benz C250 (W205), sản xuất năm 2016. Giá khởi điểm ngân hàng đưa ra là 630 triệu đồng. Thời điểm ra mắt thị trường, dòng xe này từng được bán với giá 1,4-1,6 tỷ đồng.

Lưu ý gì khi mua xe phát mãi?

Dịp cuối năm, anh M.Q. (ngụ tại huyện Nhà Bè, TPHCM) cho biết đang có ý định mua xe cũ với tầm giá khoảng 500 triệu đồng. Anh M.Q. tham khảo trên một số hội nhóm mạng xã hội, thấy các ngân hàng rao bán xe với mức giá khá rẻ, vừa túi tiền.

Nhưng, anh Q. bày tỏ băn khoăn, đắn đo khi quyết định mua vì không có nhiều kinh nghiệm về xe. Anh Q. không biết được chất lượng của xe cũ, thủ tục chuyển nhượng thế nào, mức giá ngân hàng đưa ra có thay đổi nhiều sau khi đấu giá hay không…

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết việc ngân hàng rao bán tài sản là hoạt động bình thường của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc thanh lý tài sản không phải là chuyện dễ dàng do phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Theo đó, tài sản khó thanh lý do ngân hàng định giá tài sản quá cao, hay sự hao mòn tài sản qua thời gian cũng như sự giảm giá của thị trường quá lớn. Bên cạnh đó, ông Thịnh còn cho rằng nhiều khách hàng sẽ kiêng cữ việc mua tài sản của những người vỡ nợ, phá sản do sợ "vận đen", kém may mắn khi sở hữu.

Nhiều xe cũ được ngân hàng rao bán, thanh lý công khai trên các website (Ảnh: Nhật Quang).

Luật sư Đỗ Văn Luận, Giám đốc Công ty Luật Lập Phương, Đoàn luật sư TPHCM, cho biết việc mua xe thanh lý, phát mãi, siết nợ từ ngân hàng là cơ hội cho nhiều khách hàng muốn mua xe. Tuy nhiên, trong hoạt động này khách hàng cũng cần lưu ý một số vấn đề về chất lượng và pháp lý.

Về quy định của pháp luật, ông Luận cho rằng có nhiều vấn đề mà người mua cần lưu ý. Thứ nhất, khi mua theo hình thức như vậy thì người mua phải thông qua hình thức đấu giá, ai đấu giá cao hơn thì sẽ là người sở hữu. Do đó, người mua cần xem xét, nắm bắt mức giá thực tế để không vượt quá mức giá của thị trường.

Ngoài ra, một vấn đề khác mà người mua cần lưu tâm là thủ tục pháp lý tại ngân hàng. Rủi ro tiềm ẩn có thể đến từ việc chủ sở hữu xe cũ vay nợ nhiều nơi như vay giấy tay với cá nhân tổ chức khác. Hoặc, không ít trường hợp liên quan đến vụ án hình sự, tài sản được kê vào mục phải tịch thu hoặc đảm bảo cho việc thi hành án.

Cũng theo Luật sư Luận, thủ tục sang tên, chuyển nhượng cũng là vấn đề cần lưu ý. Do khách hàng không phải mua trực tiếp từ các cửa hàng/đại lý phân phối của hãng xe mà mua thông qua ngân hàng nên phải trải qua nhiều bước thủ tục, quy trình. Ví dụ như, xem xe, kiểm định, giá bán, ngân hàng duyệt giá, chủ sở hữu xe cũ đồng ý ký kết hợp đồng.

Vị luật sư này cho biết, nhiều trường hợp chủ xe muốn trì hoãn thời gian mua bán để có thời gian chuộc lại xe, ảnh hưởng đến việc công chứng, thủ tục sang xe.

"Chất lượng xe cũng là vấn đề cần được quan tâm", ông Luận đánh giá. Nhiều mẫu xe khi được ngân hàng đem về phải lưu tại các bãi ngoài trời trong thời gian dài, chịu mưa, chịu nắng. Một số loại xe được sản xuất từ nhiều năm trước, các đời xe cũ, không còn linh kiện thay thế. Bản thân các ngân hàng cũng không thể cam kết về chất lượng của xe.