Sáng 2/10, Cụm thi đua số 4 Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) tổ chức Lễ phát động phong trào “Đánh bại ô nhiễm nhựa” tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội).

Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, chương trình nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và đóng góp vào việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Lễ phát động phong trào “Đánh bại ô nhiễm nhựa” được tổ chức tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Ảnh: Hải Nam).

Phong trào “Đánh bại ô nhiễm nhựa” sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và phụ huynh về tác hại của rác thải nhựa, từ đó hình thành thói quen giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải nhựa trong trường học, thông qua các hoạt động như: Thu gom, phân loại tại nguồn các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định... góp phần xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp.

Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, cho biết mỗi năm, Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ 1,28 triệu tấn (tức 33%) được tái chế.

Trong đó, bình quân mỗi người dân Việt Nam thải ra khoảng 37-41kg nhựa/năm.

"Theo Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP), 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh, rạch và cuối cùng là ra biển hoặc thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm đất, nước, không khí, đe dọa sức khỏe cộng đồng trong đó có người thân và chính chúng ta", Đại tá Phương nói.

Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Ảnh: Hải Nam).

Theo vị Phó cục trưởng, ô nhiễm nhựa xuất hiện từ những đồ vật, hoạt động hàng ngày, như chiếc ống hút dùng một lần, túi nilong đựng đồ... Vi nhựa từ những sản phẩm này sau đó sẽ len lỏi vào đất, nước, không khí.

Trước hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Đại tá Trần Viết Phương mong muốn những mầm non tương lai của đất nước hãy nói "không" với túi nilong, ống hút nhựa, chai nước dùng một lần; phân loại rác thải và trở thành một "đại sứ xanh" lan tỏa những hành động này.

"Bảo vệ môi trường không phải là câu chuyện của riêng ai. Tôi tha thiết kêu gọi các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, cơ quan báo chí hãy đồng hành, chung tay để biến mỗi giờ học, mỗi sân trường thành một bài học sống động về bảo vệ môi trường.

Hãy cùng nhau biến thông điệp “đánh bại ô nhiễm nhựa” thành thói quen, thành nếp sống đẹp, văn minh của người dân thủ đô", Đại tá Phương nhấn mạnh.

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Phương, khẳng định tập thể nhà trường sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai mạnh mẽ, sáng tạo phong trào đánh bại ô nhiễm nhựa.

Trong đó, bà Tuyết cho biết sau buổi lễ, trường sẽ đưa nội dung về giảm thiểu rác thải nhựa vào các chương trình giảng dạy và hoạt động ngoài giờ; đẩy mạnh phong trào nói không với chai nhựa dùng một lần và biến việc phân loại rác thải thành thói quen hàng ngày của mỗi học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.