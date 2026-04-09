Miễn phí xe buýt là chưa đủ để người dân TPHCM bỏ phương tiện cá nhân

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 9/4, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, thuộc Sở Xây dựng, đã thông tin về chủ trương miễn phí xe buýt trên địa bàn. Theo đại diện Sở Xây dựng, việc miễn phí xe buýt chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để người dân lựa chọn phương tiện công cộng thay thế phương tiện cá nhân.

Để người dân thay đổi hành vi giao thông, ưu tiên sử dụng xe buýt và các phương tiện công cộng, đại diện Sở Xây dựng cho rằng các giải pháp kèm theo phải là nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm đúng giờ, chất lượng, sạch sẽ, an toàn, đội ngũ lái xe và phục vụ văn minh, thân thiện. Ngoài ra, các tuyến xe buýt phải kết nối thuận tiện với metro, buýt sông, xe đạp công cộng.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Việc định hướng hành vi giao thông của người dân cũng cần đi liền với các biện pháp quản lý, đi kèm với hạn chế phương tiện cá nhân tại một số khu vực. Sở Xây dựng cùng các đơn vị sẽ kiểm tra, đánh giá thường xuyên mức độ hài lòng của hành khách.

"Miễn phí xe buýt chỉ là chính sách ban đầu nhằm chuyển đổi hành vi sử dụng phương tiện của người dân. Mục tiêu cao nhất của chính sách là giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường, để người dân làm quen, gắn bó với giao thông công cộng", ông Đỗ Diệp Gia Hợp thông tin.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM thông tin thêm, chủ trương miễn phí xe buýt không chỉ là chính sách an sinh, xã hội khi giá xăng dầu tăng cao mà còn hướng tới cải thiện môi trường, giao thông đô thị, làm tiền đề triển khai đề án kiểm soát khí thải phương tiện.

Dự kiến khi áp dụng diện rộng, chính sách mới sẽ giúp nhiều người dân chuyển từ xe máy, ô tô sang xe buýt, giảm phương tiện cá nhân mỗi ngày, giảm phát thải.

Sau khi chính sách được áp dụng, Sở Xây dựng sẽ quản lý, xác định số lượng hành khách của từng tuyến để tối ưu, điều chỉnh luồng tuyến. Sở cũng mở thêm các mô hình xe buýt mới, bổ sung điểm dừng, nhà chờ nơi đông dân cư, khu công nghiệp, trường học, nơi có nhu cầu cao.

Về lộ trình xây dựng chính sách, UBND TPHCM đã có tờ trình gửi tới HĐND thành phố về việc xây dựng nghị quyết theo thủ tục rút gọn. Đồng thời, dự thảo nghị quyết đang được lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương.

Dự kiến, dự thảo nghị quyết về việc miễn phí xe buýt trên toàn địa bàn TPHCM được trình HĐND thành phố trong tháng 4.