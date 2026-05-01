Mặc áo bác sĩ quảng cáo mỹ phẩm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Từ ngày 15/5, Nghị định 87/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo chính thức có hiệu lực.

Nghị định này bổ sung mức phạt đối với quảng cáo mỹ phẩm có sử dụng hình ảnh, bài viết của bác sĩ và nhân viên y tế, đây là một điểm mới. Nghị định này cũng siết chặt quy định sử dụng hình ảnh của những người có ảnh hưởng.

Nghị định 87 quy định phạt 15-20 triệu đồng đối với các hành vi sau:

Một là quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Hai là quảng cáo mỹ phẩm thiếu một trong các nội dung như tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm trừ trường hợp tính năng, công dụng đã được thể hiện trên tên của mỹ phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế;

Ba là sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác để quảng cáo mỹ phẩm.

Người vi phạm bị buộc cải chính thông tin, tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi.

(Ảnh minh họa).

Với hành vi sử dụng chứng nhận chưa được Bộ Y tế công nhận, sử dụng lợi ích vật chất, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, các loại biểu tượng, hình ảnh, địa vị, uy tín, thư tín, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh để quảng cáo thuốc sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định; quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; quảng cáo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực sẽ bị phạt 70-100 triệu đồng.

Nghị định 87 quy định phạt 50-70 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo thuốc lá; quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo, sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ nhỏ trong quảng cáo sữa dùng cho phụ nữ mang thai.