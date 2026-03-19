Lượng lớn rác thải tồn ứ chưa được xử lý tại 4 xã ở Đà Nẵng

Lượng lớn rác thải sinh hoạt vẫn đang tồn đọng tại các bãi rác tạm ở các xã Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên và Thu Bồn (thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ), gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, cho biết xã có 2 bãi rác tạm với khối lượng hơn 650 tấn. Số lượng rác tồn ứ lâu ngày nhưng chưa biết khi nào mới được vận chuyển đến nhà máy xử lý.

Một trong 2 bãi chứa rác tạm tại xã Thu Bồn (Ảnh: Công Bính).

Ông Vinh cho biết thêm, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự phụ thuộc vào các nhà máy xử lý rác thải. Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam đang tạm dừng hoạt động do sự cố, trong khi nhà máy xử lý rác Tam Nghĩa chỉ tiếp nhận số lượng xe có hạn, khiến địa phương không có giải pháp vận chuyển rác tồn ứ.

Tại bãi chứa rác tạm thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước, rác thải chất cao như núi, bốc mùi hôi thối nồng nặc và có dấu hiệu rỉ nước thải. Điều đáng lo ngại là bãi rác này nằm sát một nhánh sông Thu Bồn, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao.

Một người dân địa phương cho biết, bãi tập kết rác này đã tồn tại từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Bãi rác tạm cách khu dân cư hơn 200m, mỗi khi có gió, mùi hôi thối lan khắp khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sông.

Rác thải chất thành đống lớn tại thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước (Ảnh: Công Bính).

Trước tình hình cấp bách này, đầu tháng 3, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam hoạt động trở lại.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam chủ động liên hệ các sở, ngành, địa phương để cung cấp hồ sơ, phục vụ việc rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo nhà máy hoạt động đúng quy định.

Đối với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong thời gian nhà máy chưa hoạt động trở lại, UBND thành phố thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá tổng thể hạ tầng, bao gồm vận hành xử lý rác, hạ tầng bảo vệ môi trường và các hạ tầng phụ trợ, sức chứa của khu xử lý rác. Từ đó, các sở, ngành sẽ đề xuất giải pháp và phương án quản lý, vận hành phù hợp, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.