Luật sư có thể phải bồi dưỡng chính trị hàng năm

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng thông tin tại cuộc họp cho ý kiến về những vấn đề lớn trong dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 9/6.

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng (Ảnh: Hải Yến).

Để nâng cao chất lượng luật sư, ông Hồng nói dự thảo đã bổ sung tiêu chuẩn bản lĩnh chính trị, đạo đức cho luật sư và cho phép giảng viên tại các cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư.

Quy trình trở thành luật sư cũng được đơn giản hóa, rút ngắn xuống từ 4 bước hiện nay xuống 2 bước: Gộp bước gia nhập đoàn luật sư với đăng ký tập sự hành nghề luật sư thành gia nhập đoàn luật sư để tập sự hành nghề luật sư; gộp kiểm tra tập sự hành nghề luật sư với cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, dự thảo luật bổ sung hành vi nghiêm cấm luật sư tiết lộ thông tin khách hàng gây hại lợi ích quốc gia hoặc xúi giục khiếu nại sai luật.

“Luật sư phải bồi dưỡng chính trị hàng năm, thông báo đầy đủ trách nhiệm cho khách hàng và thực hiện trách nhiệm xã hội”, ông Hồng thông tin về dự thảo luật.

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư cũng được nêu rõ, gồm: Không còn đáp ứng tiêu chuẩn là luật sư; không hành nghề liên tục trong 12 tháng; không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 6 tháng; không gửi báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong 2 năm liên tiếp...

Thẻ luật sư (Ảnh: Luật sư VN).

Nhà nước cam kết bảo đảm quyền hành nghề, hỗ trợ luật sư hội nhập quốc tế, phát triển luật sư ở vùng khó khăn và nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, đe dọa hoạt động của luật sư.

Đáng chú ý, để phát triển tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn, chuyên nghiệp, Cục Bổ trợ tư pháp (cơ quan soạn thảo) đề xuất cho phép công ty luật TNHH hai thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn không được làm người đại diện theo pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia hoạt động điều hành của công ty và can thiệp vào hoạt động hành nghề của luật sư.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đánh giá dự thảo luật đã tiếp cận theo hướng thu gọn các quy định, giảm 1/3 số điều so với luật hiện hành.

Dự thảo cũng đảm bảo, quán triệt các chủ trương xã hội hoá, chuyển giao cho xã hội những việc mà xã hội có thể làm tốt; phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính để tạo điều kiện phát triển thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam.

Thống kê của Bộ Tư pháp (đến ngày 30/9/2025) cho thấy, cả nước có hơn 21.217 luật sư hoạt động trong hơn 6.300 tổ chức hành nghề luật sư (tăng khoảng 17.000 luật sư so với năm 2006).