Đề xuất cắt giảm quy trình, thủ tục trở thành luật sư

Thông tin được nêu tại dự án Luật Luật sư (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Thủ tục trở thành luật sư từ 4 bước giảm còn 2 bước

Tại dự thảo, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình trở thành luật sư từ khâu gia nhập đoàn luật sư, tập sự hành nghề, tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Quy trình, thủ tục trở thành luật sư từ 4 bước hiện nay sẽ cắt giảm còn 2 bước.

Cụ thể, theo dự thảo, gộp việc gia nhập đoàn luật sư với đăng ký tập sự hành nghề luật sư thành gia nhập đoàn luật sư để tập sự hành nghề luật sư; gộp kiểm tra tập sự hành nghề luật sư với cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Luật sư tham gia một phiên tòa ở Hà Nội (Ảnh minh họa: TTXVN).

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực” vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Quá trình hành nghề, luật sư có nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về nhận thức chính trị hằng năm và duy trì tiêu chuẩn của luật sư, trong đó có tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị.

Dự thảo luật thay chế định người tập sự hành nghề luật sư thành luật sư tập sự và bổ sung quyền của luật sư tập sự để họ có nhiều cơ hội thực hành nghề trong thực tế.

Luật sư tập sự được tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính thuộc thẩm quyền xét xử của TAND khu vực theo sự phân công của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý. Việc tập sự của luật sư tập sự được đặt dưới sự giám sát của luật sư hướng dẫn.

Người có thời gian đào tạo nghề luật sư là 12 tháng, đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư, trừ trường hợp được giảm thời gian đào tạo hoặc miễn tập sự hành nghề luật sư và đủ các tiêu chuẩn theo quy định thì có thể trở thành luật sư.

Đối với một số chức danh có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật có thể được miễn, giảm thời gian đào tạo nghề luật sư. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề

Để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư, dự thảo luật bổ sung các hành vi cấm như: Sử dụng thông tin về vụ việc, khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật; từ chối hoặc không thực hiện vụ việc đã đảm nhận theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tổ chức trợ giúp pháp lý mà không có lý do chính đáng hoặc căn cứ pháp luật.

Nhiều nghĩa vụ của luật sư được bổ sung tại dự án luật, gồm: Tham gia bồi dưỡng bắt buộc hằng năm về nhận thức chính trị; phải thông báo đầy đủ cho khách hàng về quyền và nghĩa vụ của luật sư, trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

Luật sư cũng có trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng trong các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng…

Thẻ luật sư (Ảnh: Liên đoàn Luật sư Việt Nam).

Bộ Tư pháp cũng đề xuất thu hồi Chứng chỉ hành nghề, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong nhiều trường hợp: Không còn đáp ứng tiêu chuẩn là luật sư; không hành nghề liên tục trong 12 tháng, trừ trường hợp có lý do chính đáng; không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 6 tháng, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật; không gửi báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong 2 năm liên tiếp.