Hà Nội có những “nhà” cả trăm người chuyên đi đấu giá đất

Câu chuyện thực tế về đấu giá đất được bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, nêu ra tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức sáng 9/6.

Trúng đấu giá nhà đất 1.400 tỷ đồng rồi... bỏ cọc

Từ kinh nghiệm hành nghề đấu giá, bà Hạnh nói ở Hà Nội có rất nhiều “nhà” (nhóm) đấu giá tài sản nổi tiếng với số lượng thành viên lên tới cả trăm người. Quy định mới trong luật phải làm sao xử lý triệt để tình trạng trúng đấu giá xong bỏ cọc.

Khách hàng bỏ phiếu tại phiên đấu giá đất ở Hà Nội (Ảnh minh họa: Thảo Linh).

Bà Hạnh nêu ví dụ vừa qua ở Hà Nội có một phiên đấu giá đất với khởi điểm 700 tỷ đồng, nhưng một nhà đầu tư đã trả gấp đôi, lên tới 1.400 tỷ đồng, sau đó lại bỏ cọc.

“Họ đã trả một cái giá trên trời rồi chấp nhận bỏ cọc, khiến tất cả những người liên quan từ người có tài sản, đơn vị tổ chức đấu giá… phải đi làm lại hồ sơ, thủ tục từ đầu để đấu giá lại. Rất mất thời gian và lãng phí”, bà Hạnh bày tỏ.

Đại diện cơ quan soạn thảo, ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), cho biết thực tế đã minh chứng lợi nhuận từ tham gia đấu giá đất ở rất lớn do có sự chênh lệch đáng kể giữa giá thị trường và giá khởi điểm.

Để ngăn chặn trục lợi, ngoài các quy định cấm và chế tài hình sự, dự thảo luật bổ sung thêm các chế tài dân sự, hành chính và đặc biệt là cải cách trình tự thủ tục đấu giá.

Dự luật bổ sung một nguyên tắc rất mới và quan trọng: Người tham gia phiên đấu giá được coi là đồng ý mua tài sản bằng giá khởi điểm.

Lý giải, ông Tuấn phản ánh nhiều cuộc đấu giá có rất đông người tham gia (20-30 người) nhưng không ai trả giá, dẫn tới cuộc đấu giá không thành. Việc này khiến chủ tài sản mất chi phí, thời gian và công sức nhưng vẫn phải trả chi phí, thanh toán cho tổ chức đấu giá.

Các cá nhân, tổ chức đã mua hồ sơ, xem thông tin về tài sản, biết rõ giá khởi điểm và đặt tiền cọc có nghĩa đã chấp nhận các điều kiện để mua tài sản.

“Nếu không có ai trả giá cao hơn giá khởi điểm, những người tham gia sẽ phải bốc thăm và người trúng thăm bắt buộc phải mua tài sản với giá khởi điểm. Quy định này giúp hạn chế triệt để “cò” vì họ thường không có nhu cầu mua thực và rất sợ phải trúng đấu giá”, ông Tuấn phân tích.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, thông tin tại hội thảo (Ảnh: Phùng Minh).

Những người trúng đấu giá mà bỏ cọc cũng sẽ phải nhận chế tài mạnh tay. Trong đó, người trúng đấu giá vi phạm pháp luật dẫn đến phải hủy kết quả đấu giá hoặc không được công nhận kết quả đấu giá do vi phạm pháp luật sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc trước đó.

Đấu giá trực tuyến toàn trình trên mạng

Ngoài ra, ông Tuấn thông tin dự thảo luật đã bổ sung quy định về đấu giá trực tuyến toàn trình trên mạng. Người tham gia không cần nộp hồ sơ giấy mà thực hiện mọi quy trình từ nộp hồ sơ, nộp tiền, trả giá đến ký hợp đồng mua bán đều qua môi trường mạng, ứng dụng công nghệ số.

Các tổ chức đấu giá bắt buộc phải cập nhật kết quả (giá trúng, số người dự, ngày tổ chức...) lên cổng thông tin chung. Cơ quan soạn thảo kỳ vọng điều này giúp hình thành cơ sở dữ liệu để kiểm soát và quản lý các tài sản có giá trị.

Quy trình đấu giá rút gọn cũng sẽ được thắt chặt. Hiện nay, bất kỳ tài sản nào đấu giá hai lần không thành đều có thể chuyển sang đấu giá rút gọn (chỉ từ 3-5 ngày). Điều này dễ bị lợi dụng để tẩu tán tài sản công giá trị lớn bằng cách thẩm định giá rất cao ở hai lần đầu để đấu giá thất bại, sau đó bán nhanh qua thủ tục rút gọn/chỉ định để xử lý tài sản tồn đọng.

Tại quy định mới, Bộ Tư pháp đề nghị chỉ áp dụng đấu giá rút gọn cho một số loại tài sản cụ thể như tài sản dễ hư hỏng, tài sản bảo đảm ngân hàng khó bán, hoặc tài sản có giá trị nhỏ (dưới 50 triệu đồng) để giảm chi phí phát sinh.

Bộ Tư pháp đề xuất thời gian Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) được thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2027.