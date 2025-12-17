Lớp mù dày bao phủ TPHCM từ sáng đến trưa

Trong những ngày qua, TPHCM liên tục bị bao phủ bởi lớp mù dày đặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn, giao thông và là dấu hiệu rõ rệt của tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động tại thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều khu vực trung tâm TPHCM chìm trong mây mù, khiến không gian trở nên u ám.

Dữ liệu từ ứng dụng quan trắc không khí AirVisual (thuộc Tổ chức IQAir, Thụy Sĩ) cho thấy, chất lượng không khí tại nhiều điểm đo ở TPHCM đang ở mức không tốt cho sức khỏe.

Cụ thể, vào lúc 9h, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại TPHCM đạt 177, mức được đánh giá là "có hại cho sức khỏe". Sáng 17/12, TPHCM xếp thứ 12 trong danh sách các thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới.

Người dân ra đường phải mặc thêm áo ấm để chống chọi với không khí lạnh vào sáng sớm.

Khu vực Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) bị lớp mù bao phủ vào sáng 17/12.

Hơn 9h, nhưng tòa nhà Bitexco, biểu tượng của TPHCM, trở nên mờ ảo trong lớp mù dày đặc.

Lớp mù dày che phủ khu vực quanh tòa nhà Landmark 81 vào lúc 9h10.

Cầu Sài Gòn và nhiều tòa nhà cao tầng dọc đường Võ Nguyên Giáp mờ ảo trong lớp mù dày đặc.

Bán đảo Thanh Đa nhìn từ hướng phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ) cũng không thoát khỏi cảnh tượng này.

Trời nắng yếu nên đến trưa một số nơi tại TPHCM vẫn còn âm u, mù mịt.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang và có biện pháp bảo vệ sức khỏe để tránh các bệnh về hô hấp do sương mù thường xuyên xuất hiện vào thời điểm cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Vương chia sẻ: "Hơn cả tuần nay, TPHCM liên tục bị ô nhiễm không khí. Tôi phải đợi đến gần trưa trời trong bớt mới dám ra khỏi nhà để giảm hít phải bụi mịn".

TPHCM đã chính thức bước vào mùa khô từ đầu tháng 12. Dự báo trong tuần tới, thời tiết khu vực sẽ ít mưa, trời nắng nhiều, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa trái mùa với lưu lượng thấp. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 17/12, nhiễu động gió Đông trên cao tác động đến thời tiết TPHCM, khu vực có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.