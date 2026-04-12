Doanh nghiệp Thụy Sĩ rót 100 triệu USD xây nhà máy sữa ở Tây Ninh

Mới đây, đoàn nhà đầu tư quốc tế do Swiss Asia Partner SA (Thụy Sĩ) dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhằm thúc đẩy triển khai dự án nhà máy sữa Be Milk tại Khu công nghiệp Prodezi. Tại cuộc họp, các bên tập trung trao đổi về môi trường đầu tư, định hướng phát triển công nghiệp của địa phương cũng như tiến độ thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, nhà máy do Swiss Asia Partner SA làm chủ đầu tư, đồng thời phụ trách phát triển thị trường trên cơ sở hợp tác nhượng quyền thương hiệu với Sodiaal (Pháp) - đơn vị sở hữu thương hiệu sữa Candia. Thông qua hợp tác này, dự án sẽ áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất theo chuẩn châu Âu.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, dự kiến triển khai theo hai giai đoạn. Ngoài các đối tác chính, dự án còn có sự tham gia của nhiều tập đoàn quốc tế như IPEM Group (Pháp), Tetra Pak (Thụy Điển) và Takenaka Corporation (Nhật Bản), cho thấy quy mô và mức độ chuẩn hóa cao của dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Thiết kế Nhà máy sữa 100 triệu USD tại Tây Ninh (Ảnh: CĐT).

Động thái rót vốn của nhà đầu tư ngoại diễn ra trong bối cảnh thị trường sữa Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Theo dữ liệu từ IMARC Group, quy mô thị trường sữa Việt Nam có thể đạt khoảng 13,37 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép 9,5%/năm trong giai đoạn 2025-2033. Trong khi nhu cầu tiêu thụ gia tăng, nguồn cung trong nước vẫn còn hạn chế, mở ra dư địa lớn cho ngành chế biến sữa phát triển.

Không chỉ thu hút vốn FDI, lĩnh vực này cũng ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh từ các doanh nghiệp nội địa. Đầu tháng 3, Tập đoàn TH đã khởi công nhà máy chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, TPHCM) với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 10 ha và công suất thiết kế gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

Theo đại diện doanh nghiệp, mức tiêu thụ sữa bình quân tại Việt Nam hiện đạt khoảng 31-32 lít/người/năm, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, Chính phủ đặt mục tiêu nâng mức tiêu thụ lên khoảng 50 lít/người trong giai đoạn 2030-2045, được đánh giá là khả thi và tạo dư địa lớn cho thị trường tiếp tục mở rộng.

Song song với các dự án mới, nhiều cơ sở sản xuất quy mô lớn cũng đã đi vào vận hành, đặc biệt tại khu vực Bình Dương (cũ). Nổi bật là “siêu nhà máy sữa” của Vinamilk với công suất khoảng 1,2 tỷ lít mỗi năm, vận hành theo mô hình tự động hóa cao từ sản xuất đến lưu kho.

Việc các nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp trong nước đồng loạt mở rộng sản xuất cho thấy ngành sữa Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Trong đó, các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và tiêu chuẩn quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cung ứng, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy chuỗi giá trị ngành sữa phát triển bền vững.