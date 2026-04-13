Đường ven sông ở Tây Ninh sụt lún sâu 2m, giao thông bị chia cắt

Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Vĩnh Hưng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sụt lún đường. Địa phương tổ chức phân luồng giao thông, chờ các đơn vị liên quan khắc phục sự cố.

Hiện trường vụ sụt lún đường (Ảnh: V.H.).

Khoảng 15h ngày 12/4, đoạn đường ven sông Lò Gạch dài khoảng 60m bất ngờ sụt lún, toàn bộ phần mặt đường trượt về phía lòng sông.

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng xã căng dây, đặt cảnh báo hai đầu tuyến, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Thời điểm xảy ra sự cố, không có người và phương tiện lưu thông nên không ghi nhận thiệt hại.

Theo đại diện UBND xã Vĩnh Hưng, mặt đường rộng khoảng 5m bị lún sâu gần 2m. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nền đất khu vực yếu.

Đoạn đường bị sụt lún khoảng 2m (Ảnh: V.H.).

Công trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh quản lý. Dự kiến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng của sở đến hiện trường khảo sát, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục.

“Trên tuyến này trước đó cũng có đoạn lún dài khoảng 40m. Lực lượng chức năng xã đã phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục, nay tiếp tục xảy ra sụt lún tại vị trí khác”, đại diện UBND xã Vĩnh Hưng cho biết thêm.