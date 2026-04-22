Lộ diện "ông lớn" nghiên cứu làm tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng

Ngày 22/4, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn Trường Hải - THACO) lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

UBND thành phố cho phép doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư hoặc nghiên cứu khả thi theo đúng quy định. Doanh nghiệp sẽ tự chịu toàn bộ chi phí, rủi ro nếu hồ sơ không được phê duyệt.

Thành phố yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với các sở, ngành để xây dựng phương án đầu tư khả thi, hiệu quả, đặc biệt là phương án vận hành, khai thác, bảo trì sau khi đưa vào sử dụng.

Theo định hướng được công bố, tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng có chiều dài hơn 103km, kết nối từ Nhà ga T1 (sân bay quốc tế Đà Nẵng) đến sân bay Chu Lai, đi qua các địa phương như Hội An và Tam Kỳ.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dài hơn 30km, gồm 14 nhà ga, kết nối sân bay Đà Nẵng với Hội An. Giai đoạn 2 dài 73,6km, gồm 10 nhà ga, nối Hội An đến sân bay Chu Lai.