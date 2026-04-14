Lộ diện nhà đầu tư siêu cảng Cần Giờ ở TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Liên danh được chọn là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty CP Cảng Sài Gòn - Terminal Investment Limited Holding S.A..

Về cơ cấu góp vốn, Terminal Investment Limited Holding S.A. chiếm tỷ lệ 49%, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chiếm 36% và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn chiếm 15%.

Phối cảnh dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Ảnh: Portcoast).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 128.872 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15% (khoảng 19.330 tỷ đồng), phần còn lại là vốn huy động.

Mục tiêu của dự án là xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế với diện tích 571ha, cung cấp các dịch vụ khai thác cảng biển và logistics liên quan. Tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7,5 km. Công suất thiết kế đến năm 2030 đạt khoảng 4,8 triệu TEU và đến năm 2047 đạt khoảng 16,9 triệu TEU.

Tiến độ thực hiện dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2030) hoàn thành ít nhất 2 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn. Giai đoạn 2 hoàn thiện toàn bộ dự án trong vòng 20 năm kể từ ngày được bàn giao mặt bằng.

Vị trí cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển. Nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm đầu, đồng thời phải đảm bảo tiến độ giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong giai đoạn này.

UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường và hàng hải; đảm bảo không ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và hoạt động của các cảng lân cận.