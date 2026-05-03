Lật xe trên đèo Vi Ô Lắc, 2 người tử vong

Sáng 3/5, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (Quảng Ngãi), cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đèo Vi Ô Lắc khiến 2 người tử vong, một người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23h30 ngày 2/5, tại km58+700 trên quốc lộ 24, đây là đoạn chân đèo Vi Ô Lắc. Thời điểm này ô tô tải mang biển kiểm soát 47H-010.xx đang đổ đèo thì bị lật.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Vụ tai nạn khiến ông Lê Đình T. (SN 1980, trú tại xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) và một người đi cùng (chưa xác định được danh tính) tử vong; anh Nguyễn Hồng N. (SN 1992, trú tại xã Ea Súp, Đắk Lắk) bị thương nặng.

Nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp cận hiện trường xử lý vụ việc.

Theo ông Thuận, dấu vết tại hiện trường cho thấy ô tô tải đã đâm vào taluy dương rồi lật, gây thương vong cho những người ngồi trên cabin.

Sáng 3/5, lực lượng chức năng đã cẩu xe gặp nạn, giải phóng hiện trường để thông tuyến đường qua đèo Vi Ô Lắc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.