Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang thăm Lào và dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng cũng như chứng kiến cuộc Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, chiều 14/10 tại Thủ đô Vientiane, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng - đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã tham dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN).

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone những nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua, cũng như kết quả cuộc hội đàm trước đó cùng ngày với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và cuộc Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, Quân đội ba nước nói riêng, góp phần hiện thực hóa kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng hai nước để triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác quốc phòng, tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Lào triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão lũ vừa qua; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống của người dân và những vùng bị ảnh hưởng thiên tai sẽ sớm ổn định và trở lại bình thường.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam anh em đạt được thời gian qua; nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 95 năm qua và đặc biệt là 80 năm xây dựng đất nước; coi đây là nguồn cổ vũ, động viên, bài học quý giá đối với Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng, hướng tới Đại hội của mỗi Đảng ở hai nước vào đầu năm 2026.

Hai nước đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuẩn bị Đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước trước đây cũng như hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị Quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả nghị định thư, chương trình, kế hoạch hợp tác để hợp tác quốc phòng luôn xứng đáng là trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.