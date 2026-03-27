Lào Cai bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh
(Dân trí) - Với sự tín nhiệm cao 100% đại biểu có mặt, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 27/3, UBND tỉnh Lào Cai cho biết chiều cùng ngày, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu các ủy viên của UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, với số phiếu tín nhiệm cao 100% đại biểu có mặt, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031.
Cũng với sự tín nhiệm cao 100% đại biểu có mặt, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031.
Những người được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Giàng Quốc Hưng; Ngô Hạnh Phúc; Phan Trung Bá; Nguyễn Thành Sinh và bà Vũ Thị Hiền Hạnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 nêu rõ quyết tâm sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng kêu gọi sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, cùng chung sức xây dựng Lào Cai phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê quán Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Tài chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Ông Nguyễn Tuấn Anh từng giữ chức Giám đốc Agribank Mỹ Đình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.
Tháng 12/2024, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.
Tháng 7/2025, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.
Tháng 11/2025, HĐND tỉnh Lào Cai đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.