Lào Cai bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 27/3, UBND tỉnh Lào Cai cho biết chiều cùng ngày, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu các ủy viên của UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai).

Theo đó, với số phiếu tín nhiệm cao 100% đại biểu có mặt, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng với sự tín nhiệm cao 100% đại biểu có mặt, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031.

Những người được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Giàng Quốc Hưng; Ngô Hạnh Phúc; Phan Trung Bá; Nguyễn Thành Sinh và bà Vũ Thị Hiền Hạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 nêu rõ quyết tâm sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng kêu gọi sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, cùng chung sức xây dựng Lào Cai phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.