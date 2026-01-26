Lan tỏa mô hình hỗ trợ người neo đơn

Nổi bật là mô hình “Hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” do Đảng bộ các cơ quan Đảng xã triển khai.

Đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng xã Bình Thạnh Đông thăm hỏi, tặng quà hộ neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Ảnh: Trọng Tín).

Xuất phát từ tinh thần “lấy dân làm gốc”, thương người như thể thương thân, Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Bình Thạnh Đông rà soát, nắm chắc hoàn cảnh trường hợp neo đơn, người già không nơi nương tựa, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ. Mô hình được triển khai với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia từ những việc làm cụ thể, gần gũi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông Trương Kim Oanh cho biết, trong quá trình đi cơ sở, chứng kiến nhiều người già neo đơn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, Đảng bộ các cơ quan Đảng xã trăn trở phải làm điều gì đó thiết thực để giúp đỡ. Từ suy nghĩ “học và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất”, mô hình vận động mỗi cán bộ, đảng viên đóng góp hỗ trợ người neo đơn đã được thống nhất triển khai và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên đóng góp 2.000 đồng/ngày (tương đương 60.000 đồng/tháng). Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm và người dân có tấm lòng thiện nguyện cũng tích cực chung tay hỗ trợ. Hằng tháng, từ nguồn đóng góp này và nguồn xã hội hóa, Đảng bộ các cơ quan Đảng xã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 6 trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các ấp. Mỗi hộ được nhận 300.000 đồng tiền mặt, phần quà trị giá 250.000 đồng gồm gạo, nhu yếu phẩm.

Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng, là sự quan tâm, sẻ chia ấm áp của toàn thể cán bộ, đảng viên muốn gửi đến những người neo đơn trên địa bàn, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Bà La Thị Đèo, ngụ ấp Hiệp Hưng bày tỏ: “Gia đình tôi có 2 mẹ con, nhưng con trai không may bị ung thư mất cách đây 8 năm. Tôi sống một mình nhiều năm, nhờ được chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ thường xuyên nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi rất biết ơn”.

Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Bình Thạnh Đông còn quan tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua việc kết nối nhà hảo tâm, địa phương đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ ông Phan Văn Tân, ngụ ấp Bình Quới 2 bị ảnh hưởng do dông lốc, số tiền 10 triệu đồng; cất nhà tình thương cho gia đình ông Đinh Văn Thế, ngụ ấp Hiệp Hòa, tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Nguồn kinh phí được vận động từ cửa hàng 0 đồng và sự đóng góp của đảng viên Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.

Ngày bàn giao nhà, vợ chồng ông Đinh Văn Thế chia sẻ: “Chúng tôi sống chủ yếu bằng nghề bán vé số, số tiền bán được chỉ đủ trang trải bữa ăn mỗi ngày. Căn nhà xiêu vẹo, trời mưa thì bị dột. Ước mơ có một căn nhà lành lặn, che mưa, che nắng cũng xa vời. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình tôi đã có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông Trương Kim Oanh cho biết, học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề năm 2025 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” đã được Đảng bộ xã triển khai thực hiện sâu rộng ở 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực, nổi bật như: Mô hình hỗ trợ các trường hợp neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cất nhà tình thương; nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; nuôi heo đất giúp đỡ học sinh nghèo; nắm gạo tình thương… “Thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục phát huy mô hình hiệu quả để học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn”, bà Trương Kim Oanh nói.