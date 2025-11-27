Học Bác từ những việc nhỏ, vì dân từ những việc gần

Nhiều bí thư chi bộ ấp gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Ở nhiều ấp của xã Đông Hòa, hình ảnh người bí thư chi bộ trở nên gần gũi, sâu sát hơn khi thường xuyên đến từng hộ dân nắm bắt đời sống, lắng nghe tâm tư, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân. Việc “dân vận khéo” được cụ thể hóa bằng những hành động giản dị nhưng thiết thực trong từng phần việc hằng ngày.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Bí thư Chi bộ ấp Thạnh An là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể. Xuất phát từ trăn trở trong ấp còn nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ông Khánh chủ động liên hệ, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 100kg gạo/tháng hỗ trợ người dân.

Điều đáng quý là thay vì giao lại cho tổ nhân dân tự quản hay Ban Công tác Mặt trận ấp, ông Khánh đi từng gia đình để trao gạo, đồng thời thăm hỏi và nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ. “Tôi đến để xem người dân cần gì, khó khăn ra sao để tiếp tục tìm cách hỗ trợ. Mình càng đi nhiều thì càng gần dân, càng biết phải làm gì cho dân”, ông Khánh chia sẻ.

Nhiều người dân xúc động khi nhận được gạo. Chị Thạch Ry - hộ nghèo ấp Thạnh An nói: “Chú Khánh không chỉ phát gạo mà còn hỏi thăm, động viên. Từ việc làm gần gũi ấy, chúng tôi cảm thấy được quan tâm, có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Qua những lần phát gạo hằng tháng, biết con gái chị Ry đến tuổi đi học nhưng vẫn chưa được đến trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Khánh động viên, giải thích cho gia đình hiểu tầm quan trọng của việc học.

“Gia đình nghèo, chúng tôi đi làm thuê cả ngày nên nhiều lúc lơ là chuyện học của con. Nhờ chú Khánh quan tâm, nhắc nhở và giúp đỡ tận tình nên con tôi được đến trường, nếu không thì chắc phải bỏ dở chuyện học”, chị Ry nói.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Văn Ngân - Bí thư Chi bộ ấp 9 Chợ luôn chọn phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” làm kim chỉ nam trong công việc hằng ngày. Không chỉ đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân, anh Ngân còn chủ động xuống từng tổ, từng hộ dân để nắm bắt tình hình đời sống, lắng nghe những phản ánh từ người dân.

Từ tinh thần đó, thời gian qua, anh Ngân chủ động bàn trong chi bộ, thống nhất cách vận động đảng viên và Nhân dân đóng góp thực hiện công trình “Ánh sáng nông thôn”, một trong những nhu cầu cấp thiết của người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường nông thôn vào buổi tối.

Chi bộ ấp Thạnh An đến thăm và phát gạo cho gia đình chị Thạch Ry (Ảnh: Út Chuyền).

Sau khi họp chi bộ và thống nhất mức đóng góp mỗi hộ dân và đảng viên 400.000 đồng/người, anh Ngân trực tiếp đến từng gia đình để vận động, giải thích ý nghĩa của công trình. Nhờ phong cách gần gũi, thẳng thắn và trách nhiệm, việc vận động nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao.

Chỉ trong thời gian ngắn, toàn ấp 9 Chợ huy động đủ kinh phí, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng hơn 2km đường nông thôn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tệ nạn và tạo diện mạo mới cho địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ ấp 9 Chợ chia sẻ: “Lúc đầu bà con còn e dè vì sợ tốn kém nhưng khi anh Ngân xuống từng nhà giải thích, đưa ra mức đóng góp hợp lý nên ai cũng đồng tình. Có đèn chiếu sáng đường ban đêm, người dân đi lại an tâm hơn”.

Anh Ngân cho rằng, muốn dân tin thì đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, việc gì liên quan đến quyền lợi của dân thì phải đặt lợi ích chung lên trên.

“Học Bác từ những điều nhỏ nhất, chúng tôi luôn cố gắng tiếp cận dân bằng thái độ chân thành, cầu thị, lắng nghe nhiều hơn, nói ít nhưng làm nhiều và làm thật. Nhờ sự tận tâm đó, nhiều chủ trương mới của chi bộ nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao, nhất là trong công tác vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa”.

Những việc làm thiết thực, gần dân, vì dân của những bí thư chi bộ không chỉ tạo niềm tin trong Nhân dân mà còn góp phần tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ, đảng viên học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, văn minh.